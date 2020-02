Marcelo Bielsa respondió por 25 minutos sobre un refuerzo de Leeds United

Una locura por su refuerzo. El director técnico de Leeds United AFC, Marcelo Bielsa, no quiso perder la oportunidad de explicar la llegada del delantero francés Jean-Kévin Augustin en su última conferencia de prensa.

El rosarino fue consultado sobre el momento en que el atacante de 22 años debutará con los “The Whites” en la English Football League Championship 2019-2020, advirtiendo al periodista que necesitaba tiempo.

Los sorprendente es que en su respuesta, más las traducciones desde el español al inglés de un intérprete, el Loco utilizó 25 minutos para entregar su versión, en una conferencia que duró menos de una hora.

“Kevin en los últimos ocho meses jugó tres partidos completos, así que cuando un jugador en este período juega solo tres partidos completos, la conclusión sobre sus niveles de condición física es clara”, fue una de las aclaraciones del DT.

🎙️ With our game against Forest fast approaching, Marcelo sits down with the press ahead of Saturday’s clash https://t.co/qlJPMHipN7

— Leeds United (@LUFC) February 6, 2020