José Pedro Fuenzalida aseguró que su temprano retiro “fue la mejor decisión que pude haber tomado”.

En conversación con el programa “Abrazo de Gol” del CDF, José Pedro Fuenzalida recordó grandes momentos de su vida y carrera dentro y fuera del fútbol.

Uno de ellos fue el temprano retiro que tuvo en 2007, cuando optó por salirse del fútbol e ir a la universidad: “Me costaba mucho estar encerrado. Necesitaba vivir la otra parte para comparar y por eso me retiré. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estuve en la universidad, estudié ingeniería un año. Viviendo en la u, me di cuenta que estaba hecho para el fútbol. Que tenía otras virtudes y capacidades. Nunca me sentí arrepentido de haber estudiado”, manifestó el jugador dela UC.

En esa línea, el ídolo de Católica confidenció por qué eligió a Colo-Colo por sobre la UC para regresar: “Hablé con gente de la UC y me invitaron a presentarme a la pretemporada. Llegué un poco lesionado, con un desgarro. Mientras negociaba me llega la oferta de Colo-Colo de Bichi Borghi, para reemplazar a Fierro. Sentí que tenía que salir de mi zona de confort. Más allá del club al que iba, decidí ir donde podría crecer”.

“Ahí cambió mi carrera. Me recibieron muy bien en el camarín y la gente me pidió que lo diera todo. Era un paso importante para mi carrera, llegar a un tetracampeón, diferente a mi equipo de siempre. No quería quedar estancado en Católica en ese momento”, contó Fuenzalida.

El Loco Bielsa

En su regreso al fútbol, Fuenzalida tuvo la oportunidad de ser dirigido por Marcelo Bielsa y compartir camarín con Mark González, quien recordó una cómica situación junto al “Chapa”. “Después de un partido en Ecuador, que perdimos, entra Bielsa al camarín, caliente a no más poder. Al rato entramos nosotros y Bielsa se había empelotado y acostado en una camilla desnudo, como si lo fueran a operar (…) Y se quedó ahí al menos 30 minutos”, señaló entre risas Mark.

Por su parte Fuenzalida, complementó: “Después nos acostumbramos. Lo vimos así muy seguido. Se sentaba, miraba, caminaba y luego se desnudaba. Estaba loco, en su mundo”.