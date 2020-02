Abogado de Luis Núñez: “Si lo llegan a condenar por los delitos, arriesga una condena superior a 15 años”

El ex futbolista chileno, Luis Núñez, fue detenido en Bolivia portando documentos falsos, luego de haberse mantenido prófugo desde octubre de 2018, tras ser acusado de participar en un homicidio en La Legua.

El abogado Juan Hernández en conversación con El Mercurio se refirió al caso de “Lucho Pato” y aseguró que para evidenciar que el ex UC no le disparó a Juan Pinto Vásquez, pedirán a la Fiscalía una reconstitución de escena. “Él estaba en el lugar. En un principio, los testigos dijeron que había efectuado disparos, pero no en contra de las personas. Esa fue la primera versión, la que después fue cambiada por los mismos testigos, señalando que Luis no disparó. Esto ya está establecido”.

Al ser consultado sobre una posible sanción para el ex delantero. Hernández confesó que es apresurado hablar de una condena, pero si llegara a ser declarado culpable de lo que se le acusa, Núñez arriesga más de 15 años de cárcel. “Lo más probable es que se decrete su prisión preventiva por el tipo de delito, la penalidad probable, los antecedentes de Luis y el hecho de que haya estado un año y cuatro meses con la orden de detención vigente ¿Una condena? Eso ya se verá cuando estemos enfrentados en un eventual juicio oral. Todavía hay diligencias pendientes que podrían cambiar las circunstancias. Nosotros hemos pedido una reconstitución de escena para ver la fiabilidad de los testimonios. Ahora, si lo llegan a condenar por los delitos por lo que lo van a formalizar, la pena que Luis arriesga es superior a los 15 años”, sentenció.

Este viernes se espera que Núñez sea trasladado a Santiago para ser formalizado.