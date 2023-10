Nobel de Literatura: escritor noruego Jon Fosse obtiene el galardón al que también postulaba un chileno

Es sin duda uno de los premios que concita mayor interés, y así fue este jueves 4 de octubre, cuando el secretario de la Academia Sueca, Mats Malm, dio a conocer que el escritor noruego Jon Fosse es el ganador del Nobel de Literatura 2023.

De esta manera además, se vieron frustradas las esperanzas de que un tercer chileno, en este caso el poeta Raúl Zurita, ganara el Nobel de Literatura como lo hizo antes Gabriela Mistral y Pablo Neruda, pese a que sonaba dentro de los favoritos para obtener el reconocimiento.

De acuerdo a lo indicado por la Academia Sueca al entregar el Nobel de Literatura a Jon Fosse, el autor que nació en 1959 en Haugesund, en la costa oeste de Noruega, ha tenido una gran y prolífica carrera, abarcando varios géneros literarios.

Así, indican que su obra “escrita en Nynorsk se compone de una gran cantidad de obras de teatro, novelas, colecciones de poesía, ensayos, libros para niños y traducciones. Si bien hoy en día es uno de los dramaturgos más representados del mundo, también es cada vez más reconocido por su prosa. Su primera novela, Raudt, 1983, tan rebelde como emocionalmente cruda, abordó el tema del suicidio y, en muchos sentidos, marcó el tono de su obra posterior”.

En tanto, la semana de anuncio de los Premios Nobel, sigue este viernes 6 de octubre con el Nobel de la Paz y termina el próximo lunes 9 de octubre con el Nobel de Economía en honor a Alfred Nobel.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023