Alfredo Jaar presenta El lado oscuro de la Luna: exposición reúne trabajos hechos antes y después del golpe de Estado

El Premio Nacional de Artes Plásticas (2013), Alfredo Jaar presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes una recolección de obras realizadas “en Chile y sobre Chile”, entre 1974 y 1981, titulada El lado oscuro de la Luna, que aborda su experiencia antes y después del golpe de Estado.

La muestra se enmarca en la conmemoración de los 50 años del quiebre democrático en Chile, y forma parte del Programa de Conmemoración del mismo Museo Nacional.

“Es una tremenda emoción instalar esta obra 50 años después del golpe. Cuando ocurrió, yo tenía 17 años, estaba saliendo del colegio, iba a estudiar arquitectura. No tenía idea que eso era arte, al principio me gustaba el diseño gráfico, entonces los primeros calendarios y mis dibujos se inscribían en ese campo. Terminaron siendo obras de arte y el comienzo de una carrera de 50 años, por lo tanto, es una experiencia y una emoción impresionante instalar esta obra”, dijo el artista.

La curatoría estuvo a cargo de Pablo Chiuminatto, quien destacó: “Esta exposición reúne por primera vez todo este grupo de obras que antecede su destacada carrera internacional. En esta selección ya está presente la fuerza, la mirada crítica y la lucidez que lo caracterizan. Una muestra que reúne obras de los años en que trabajó como artista en Chile (entre 1974 y 1981), además de trabajos posteriores relacionados con los hechos, la historia y la memoria de ese tiempo”.

Por cierto, el título no es al azar: es del disco The dark side of the moon, de la legendaria banda Pink Floyd, que fueron también obsesión de Jaar por sus sonidos experimentales, los latidos secuenciados, las ricas y los ecos.

Entre las obras expuestas están la serie Septiembre 11, 1973, que aborda el día y la hora del bombardeo a La Moneda; la serie Estudios de la felicidad, icónica pregunta en el espacio público “¿Es usted feliz?”; y la serie Un logo para América.