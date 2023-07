En el Ciudadano ADN estamos atentos a la conmemoración de los 50 años del Golpe Cívico Militar en Chile. Por eso, conversamos con arpilleras que tuvieron la oportunidad de realizar trabajos de artesanía como un ejercicio de memoria.

Patricia Hidalgo, arpillerista de Lo Hermida y reconocida como Tesoro Humano Vivo 2012; Hilda Mardones, arpillerista de Pudahuel; y Josefina Herrera Arellano. Encargada de Patrimonio Cultural Inmaterial en la Región Metropolitana, compartieron al espacio radial las actividades que se están realizando en conmemoración del medio siglo de una situación potente en la historia del país.

Las arpilleras que conmemoran los 50 años del Golpe

“Desde el Servicio Nacional del Patrimonio estamos emocionados de estar presentes y de difundir esta acción, que es una de las que se enmarcan dentro de la conmemoración de los 50 años del Golpe Cívico Militar”, comentó al inicio de la conversación Josefina Herrera Arellano.

En esa misma línea, la encargada de Patrimonio Cultural Inmaterial expuso que “una de las acciones que se están realizando es un taller de Arpilleras de la memoria: 50 años del Golpe”.

“Allí trabajamos junto a las arpilleristas que están dentro del registro del Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile, donde está Hilda, Paty y otras muchachas más”, dijo.

A lo anterior, Josefina Herrera agregó que la actividad también “tiene un fin de salvaguardar esta práctica, uniendo a las distintas portadoras de esta tradición”.

“Todo este taller culmina con una exposición que se inaugurará este 14 de septiembre en el Museo Histórico Nacional a las 12 del día. Allí se expondrán las arpilleras que trabajamos durante estas ocho semanas”, puntualizó.

Más allá del arte: La obra como una manera de expresar dolores y emociones

Por otra parte, las artesanas compartieron a Ciudadano ADN las sensaciones que tienen al poder plasmar en su trabajo un retazo de la historia ocurrida en dictadura.

“Yo he estado trabajando más o menos desde el año 76, pero la verdad es que nunca habíamos tenido un encuentro con las distintas arpilleristas de las diversas comunas”, expresó Patricia Hidalgo, quien también aseguró que “fue algo muy emocionante y muy de piel”.

“Conocer otras realidades y a otras señoras que pasaron cosas muy feas, malas y dolorosas…Uno sabe y escucha, pero no vive la experiencia que cuenta la persona y cómo la vivió. Fue una experiencia muy bonita. Qué bueno que ellas hacen arpilleras y tratan de sacar sus dolores y emociones a través de este trabajo. No hay que olvidar todo lo que pasamos”, reflexionó Hidalgo.

Hilda Mardones, por su parte, comentó que “estoy dentro de un legado y lo tomé con respeto a las mujeres que se iniciaron en este trabajo”.

“Ha sido lindo trabajar donde uno plasma historia, su propia historia. Para poder plasmar las arpilleras se necesita que te transmitan toda su historia y no es fácil. Es fuerte porque no es cualquier año. Y el mensaje de nosotras es que las arpilleras no son solo el dibujo que uno hace. El taller que nosotras damos a muchas mujeres les sirve como terapia”, dijo Mardones, quien también cuenta con un Instagram en el que muestra sus trabajos.

Respecto a la exposición, que iniciará en septiembre, la encargada de Patrimonio Cultural Inmaterial dijo que será itinerante. “Después del Museo Histórico Nacional, la muestra se irá a la Casa Velasco que es la casa de la Fundación de Artesanías de Chile y luego el Centro Cultural Chimkowe también nos solicitó la muestra”, adelantó.