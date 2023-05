Este viernes, Ciudadano ADN conversó con el escritor y periodista español Juan José Benítez, quien presentó su nuevo libro “Belén. Caballo de Troya 12”, obra que da cierre a una saga que inició en 1984.

“Se terminó la información, han sido 7.044 páginas de la vida de Jesús de Nazareth, yo creo que es suficiente, se acabó”, comenzó afirmó el comunicador.

En esa línea, J.J. Benítez señaló que este nuevo texto viene a cerrar lo que fue el “Caballo de Troya 9”. “La editorial me sugirió sacar algunas páginas (de 9) porque es un libro muy grande, tiene 1.100 y pico páginas, y bueno, miré el libro y saqué seis meses de la vida, de predicación del maestro, con la condición de que lo publicaran algún día”.

“Hay un antes y un después”

A casi cuatro décadas de la primera publicación de esta saga sobre Jesús de Nazareth, el periodista expresó: “El primer afectado por la información que hay en los caballos de Troya he sido yo, fui primero que lo leyó y me cambió la forma de pensar (…) hay un antes y un después de los caballos, para mí y para mucha gente”.

“Yo fui bautizado en la religión católica, pero cuando empecé el periodismo en los años 60, me fui desvinculando de la Iglesia Católica, porque no me convencía lo que yo oía, lo que veía, no me convencía para nada y cuando yo recibo la información que da lugar a los caballos me doy cuenta de algo que lo había pensado en algún momento: Jesús no fundó ninguna iglesia, es un invento humano, no tiene un origen divino”, reflexionó.

“Ni se le pasó por la mente a Jesús fundar una institución, por una sencillísima razón, cuando uno estudia su vida y su pensamiento se da cuenta de que era absolutamente respetuoso con las ideas de los demás, por tanto, si hubiera creado o fundado una institución eclesiástica hubiera dejado fuera a mucha gente y no era su estilo”, continuó.

“Jesús, el mayor extraterrestre”

En cuanto a las críticas que ha recibido su obra, como por ejemplo, que es un texto inventado, J. J. Benítez expuso: “La gente cómo puede imaginar que yo me he inventado esto, es imposible porque yo no sé de física, ni de química, ni de medicina, ni de física cuántica, y los doce libros están llenos de información de ese tipo”.

“Si fuera verdad que yo he imaginado, he inventado los caballos de Troya, a mí me tendrían que dar el premio Nobel de Literatura y no creo que me lo den”, sumó el escritor.

Bajo ese contexto, y tras casi 40 años de estudio de Jesús, J. J. Benítez expuso: “Jesús es el mayor extraterrestre (..) Él nació en Belén, por supuesto, como hombre, pero su verdadera naturaleza, que es divina, es un dios, no es de la tierra, por tanto, para nosotros o para mí es el gran extraterrestre”.

“Jesús de Nazaret nace en la Tierra, como hombre, para cumplir unos objetivos, pero él ya existía antes y no vivía en la Tierra, vivía o vive en otro lugar del universo, en consecuencia sí es de fuera de la Tierra”, argumentó.

