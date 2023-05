El escritor japonés Haruki Murakami gana el Premio Princesa de Asturias de Letras

La corona española ha dado a conocer, este miércoles, el ganador del Premio Princesa de Asturias de Letras, que en esta edición recayó en el escritor japonés y eterno candidato al Nobel, Haruki Murakami.

Oriundo de Kioto, nacido en 1949, la obra de Murakami destaca por sus influencias occidentales que él mismo ha aclarado cada vez que ha sido consultado por ello, tanto por escritores como por músicos (otra de sus grandes aficiones). Tokio blues, Kafka en la orilla y 1Q84 son solo alguno de los títulos que le han valido un reconocimiento internacional.

En la categoría cuento, Hombres sin mujeres o la reciente Primera persona singular también le han significado grandes reconocimientos: del primero de los mencionados se inspiró la película Drive my car, que ganó la categoría “Mejor Guión” en los premios del Festival de cine de Cannes 2021. En marzo de 2022, la producción audiovisual ganó la categoría “Mejor película internacional”, de los Premios Oscar 2022.

Sindicado en El País España como “huidizo, poco amigo de festivales o entrevistas, pero con brotes de una sociabilidad tan impactante como extraña”.

En su manual De qué hablo cuando hablo de escribir escribió: “Al principio de mi carrera de escritor se me ocurrió que podía construir frases como si tocara un instrumento y esa idea no ha cambiado hasta hoy. Mientras aprieto las teclas del teclado del ordenador, me impongo un ritmo determinado, me esfuerzo por buscar un sonido y una resonancia adecuadas”.

En diálogo con El País Semana, en una de sus respuestas dio luces de su imaginación: “Yo no sueño. O no recuerdo los sueños, pero mi literatura está llena de ellos; los imagino. Un amigo mío, psiquiatra, solía decirme: ‘Escribes, no tienes que soñar’”.

La producción de Murakami ha sido constante, con críticas y adherencias. En Chile, sus libros son editados por Tusquets. En 2024 publicarán La ciudad y sus muros inciertos.