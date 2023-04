“Chascas” Valenzuela y su polémica con la Ministra Orellana: “Espero que su intención haya sido iniciar un diálogo”

En el Ciudadano ADN estamos siempre comprometidos con la lectura. Por eso, a raíz del pasado Día del Libro, conversamos con el escritor y guionista, José Ignacio “Chascas” Valenzuela, quien nos presentó su trabajo “Gente como yo”.

El escritor aseguró estar súper feliz de estar de regreso en el país. Y es que tuvo un extenso período de 7 años sin pisar su tierra natal. “Es difícil, se perdió mucho tiempo en esos últimos años, pero estoy tan contento”, declaró.

Pese a la barrera temporal, “Chascas” Valenzuela tuvo una exitosa firma de su libro “Gente como yo”. “Firmé mucho y pensé que no iba a ir nadie, honestamente. Lo pensé porque hacía mucho tiempo que no venía a Chile y sobre todo por una polémica absurda con la Ministra Orellana”, dijo, refiriéndose a los dichos de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sobre la maternidad subrogada.

La polémica sobre el vientre de alquiler

El escritor y guionista se unió a la discusión sobre los vientres subrogados haciendo una reflexión desde su propia historia de vida a través de sus redes sociales.

A raíz de su opinión sobre este tema, el guionista aseguró que recibió una oleada de malos comentarios y odio. “Hubo gente que deseaba que se muriera mi hija. Es totalmente desproporcionado y fuera de cualquier lógica”, confesó.

“Yo tengo la mejor impresión de la Ministra y estoy seguro, espero, que su intención haya sido iniciar un diálogo. Porque además es un tema cada vez más recurrente el de la paternidad o maternidad subrogada… Estoy completamente de acuerdo con la Ministra cuando ella decía que la falta de regularización abre la puerta a la vulneración de derechos y al tráfico”, expresó.

Pese a lo anterior, Valenzuela dijo que “eso no significa que cuando tú hagas un vientre de alquiler puedas catalogar a una persona como que compra guaguas”.

“Leonora tiene mi material genético y tú no compras algo que tiene tu material genético. Eso me recordó mucho a la discusión de hace 40 años, cuando empezaron a hacer la fertilización in vitro y hablaban de las ‘guaguas de probeta’ con mucho desprecio. Hoy en día nadie se cuestiona eso”, agregó.

Gente como yo: ¿Basado en la vida de su autor?

José Ignacio “Chascas” Valenzuela aseguró que su libro más reciente “no es autobiográfico”. “Las cosas que les pasan a los personajes en el libro, nada de eso es de la vida real”, dijo.

“Es bastante fome mi vida, pero lo que sí es real, son los sentimientos involucrados en el libro. Las alegrías, las tristezas e ilusiones”, comentó respecto a la adaptación literaria de su audioserie homónima.

“Yo estaba viviendo mi proceso fallido de adopción al mismo tiempo que escribía la audioserie. Entonces, cuando me pasaba algo terrible durante el día, yo decía ‘que no se me olvide, porque esto va a ser un capítulo que escribiré en la noche'”, relató.