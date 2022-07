Manuel García y la nueva Constitución: “Definitivamente para mí es un paso adelante”

En el Ciudadano ADN tuvimos la visita estelar de Manuel García, a propósito del lanzamiento de su nuevo disco “El Caminante” y la celebración de los 10 años de “Acuario” el próximo 18 de diciembre en el Movistar Arena.

“‘El Caminante’ es un concepto que trabajamos para reunir todo aquello que tiene que ver con la música cuando uno lleva cierto tiempo dentro del recorrido de lo que significa el arte”, comenzó diciendo el artista ariqueño.

A lo anterior, García añadió que justo en medio del proceso del disco cumplió 50 años. “Queríamos hacer un concierto que diera cuenta del recorrido con amigos, amigas, experiencias, fracasos y algunos éxitos dentro de lo que significa el andar”, comentó.

“50 años tenía el Quijote cuando se echó a andar al mundo con su vieja barba y sus sueños”, reflexionó.

Reflexionando con Manuel García

“Yo creo que la vida en su estado de fuerza de gravedad nos tiende a llevar a la tierra que un día nos va a cubrir y descansar para siempre”, planteó el cantante.

Así mismo, la voz de “Alfil” expresó que para él los 50 años son algo así como “la edad media” y que no es fácil. “Uno se hace cargo de generaciones más jóvenes cuando se tienen hijos y también de estar atento a qué pasa con nuestros ancestros, con las familias que van creciendo”, apuntó.

“Extender el amor y poder llegar a toda la familia y a los amigos y amigas, es complejo. Sobre todo en este camino que hago yo, en donde no tengo fin de semanas, que por lo general es el espacio tiempo en donde las familias se juntan”, agregó.

El acontecer político del país

Por otra parte, Manuel García aprovechó de dar sus impresiones sobre el actual escenario político de Chile. “Yo estoy optimista en el futuro”, dijo, para luego referirse a la nueva Constitución.

“Creo que estamos frente a un hito mundial… Estamos hablando de un proceso donde la democracia, la paridad y los temas fundamentales (la relación con la naturaleza y nuestras culturas antiguas) están convocadas”, expresó.

Acto seguido, el cantante agregó que “pienso que no podemos ser negativos”. “Es difícil, sí. Pero no siempre lo difícil es lo que no conviene. A veces lo difícil es lo que conviene. Hacer las cosas con mayor esfuerzo, mayor preocupación, tal vez entregando mucho más de lo que hemos entregado históricamente. Pero definitivamente para mí es un paso adelante“, añadió.

Los 10 años de “Acuario”

Cuando salió el cuarto álbum del ariqueño, no dejó a nadie indiferente. La sonoridad del trabajo estaba marcada por el new wave, algo que se aleja del dogma de la guitarra de palo con que inició su carrera.

Sin embargo, esto no fue algo raro para su autor. Las influencias siempre estuvieron allí, pues vivió su adolescencia en plena época de los 80s, cuando bandas como Devo, Depeche Mode y The Cure eran la novedad.

“Yo voy haciendo la música según y tengo herramientas. Un muchacho de 14 años en una choza del norte claro que tomaba su guitarra, que era la herramienta que había”, explicó.

Así es como, mirando a la distancia, El Caminante no siente más que aprecio por esta etapa de su carrera. “Yo la verdad me siento orgulloso de ese trabajo. Me gusta mucho y estoy feliz de que cumpla 10 años“, dijo.