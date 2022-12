Julia Navarro, escritora y periodista española: “Lo que hago con mis personajes es intentar explicar más que juzgar”

En el Ciudadano ADN conversamos con la periodista y escritora española, Julia Navarro, sobre su libro “De ninguna parte”.

“Yo creo que escribo porque intento entender la condición humana. Es una forma de reflexionar escribiendo sobre los porqués”, comenzó diciendo la escritora.

A lo anterior, Navarro añadió que “yo no me conformo con que las cosas sucedan, sino que quiero intentar entender, no siempre lo logro, el porqué suceden”.

“Las cosas suceden porque somos nosotros quiénes las ponen en marcha, a veces bien y a veces mal”, planteó.

De ninguna parte, un libro que busca respuestas

La periodista y escritora española expuso que en su último trabajo intenta reflexionar sobre el fenómeno migratorio, la integración y sus dificultades, así como también del fenómeno terrorista en Europa.

“Planteo preguntas e interpelo a los lectores a que busquen ellos también las respuestas”, aseguró.

En cuanto a la temática terrorista que se aborda en su trabajo literario, Navarro planteó que “vivimos en una sociedad un poco infantil y un poco banal en la que todo es blanco o negro”.

“Yo lo que hago con mis personajes es intentar explicar más que juzgar. En esta novela hay un grupo terrorista y una historia de un crío que vive en un campo de miseria al sur del Líbano. Sueña con ser ingeniero y termina un día siendo un terrorista. Lo que hago es meterme en su piel y hacer ese recorrido de por qué un niño que quería ser ingeniero termina poniendo bombas en el corazón de Europa”, explicó.

El cruce con el periodismo

En esa misma línea, Julia Navarro aseguró que hace años no ejerce el periodismo, pero que es imposible entender a la Julia escritora sin considerar su faceta reportera.

“Creo que los periodistas tenemos la suerte de vivir muchas vidas porque conocemos mucha gente. Vivimos situaciones que no son las habituales y tenemos oportunidades de viajar a lugares donde vemos otra realidad. Un turista llega a Jerusalén y ve los santos lugares. Un periodista va a buscar otra cosa”, expresó.

“Eso es un caudal de experiencias impresionante que cuando me pongo a escribir, digo ‘Dios mío, todos estos personajes los puedo escribir porque los he conocido más o menos de cerca”, añadió.