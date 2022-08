Esta semana fue marcada por la partida de Olivia Newton-John, una de las artistas más destacadas de la historia. Es por eso que Ricardo Martínez decidió hacerle un homenaje en su columna “Letra y Música”.

“Hay que hacerle justicia”, comenzó diciendo el columnista del Ciudadano ADN mientras de fondo sonaba Summer Nights, icónica canción de Grease (1978) en la cual Newton-John participó en el rol protagónico junto a John Travolta.

Respecto a la canción, Martínez comentó que “si uno tiene más de 40 o 50 años, uno la escucha y se recuerda de la infancia, durmiendo en alguna celebración donde sonaba este casete”.

“Fue de la primeras canciones que la gente tuvo en casete, porque se empieza a utilizar a mediados de los años 70s… El casete de Grease es uno de los primeros clásicos”, comentó.

Recordando a Olivia Newton-John

Otras de las canciones destacadas por Ricardo Martínez que aparecieron en Grease, fueron Hopelessly Devoted to You y We Go Togheter. Pero no toda la carrera de Olivia Newton-John fue aquella película.

Años antes del estrellato ocasionado por el cine, la cantante australiana tuvo varios hits en la lista Billboard de música country. Uno de los temas de aquella época fue, por ejemplo, Sam. “De alguna forma marcó ese estilo baladístico que fue tan característico de ella”, comentó el académico de la UDP.

Suddenly fue una canción lanzada en el año 1980 y en ella la australiana decidió ampliar su público más allá de Grease. Para eso, realizó un dueto con Cliff Richard, artista que de acuerdo al columnista del Ciudadano ADN “en Inglaterra fue el equivalente a los grandes baladistas sesenteros”.

Pero si se trata de un hit de categoría mayor, es inevitable mencionar Physical, canción publicada en 1981.

“Entran los años 80, aparecen los sintetizadores y otro tipo de valores musicales. Ella se sube a esto con esta cosa del fitness, lo que estaba muy de moda, y con una imagen mucho más sensual, con un video muy provocador”, comentó Martínez.

A lo anterior, el académico añadió que la artista “no solo era versátil con su expresión vocal, sino que también en la expresión de su figura, lo que ella representaba”.