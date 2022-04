Cada 30 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Bipolaridad, en homenaje a Vincent Van Gogh. A raíz de esto, en el Ciudadano ADN conversamos con el doctor Raúl Sánchez, perteneciente al Centro del Ánimo y la Ansiedad.

“Cuando se instala en el mundo esta mirada que es global y que particularmente en Chile hizo eco, respecto a generar este Día Mundial de la Bipolaridad. Tuvo primeramente como objetivo el que hubiera consciencia de lo que el trastorno bipolar es y lo que no es. Y lo segundo era poder luchar contra el estigma social negativo que la enfermedad puede tener”, comenzó diciendo el profesional de la salud mental.

Respecto a la cifras mundiales de esta patología, Sánchez comentó que “cerca de 60 millones de personas en el mundo tienen trastorno bipolar y en Chile probablemente las cifras deben bordear el orden de 450 mil personas”.

“No somos unos bichos raros quienes tenemos trastorno bipolar. Indudablemente es una patología de alta frecuencia. Ahora el problema que ha habido muchas veces en el tema del diagnóstico es que efectivamente el concepto de ser bipolar se ha manoseado tan negativamente, que ha generado que las personas que tengan un diagnóstico a veces no quieran recibirlo o compartirlo o tratarse por ello, lo cual hace que finalmente pasan por lo menos ocho años desde que hay un cuadro clínico compatible con un trastorno bipolar, hasta que esa persona es francamente diagnosticada como tal”, comentó.

La importancia del tratamiento del trastorno bipolar

“En el año 2022 la verdad es que el pronóstico del trastorno bipolar es bastante bueno. Es mucho mejor que lo que había antes. Ahora esta enfermedad que afecta a cerca del 2 a 3% de la población mundial, en verdad tiene un componente bastante biológico”, señaló el doctor del Centro del Ánimo y la Ansiedad.

En línea con lo anterior, el profesional de la salud mental añadió que “las personas con trastorno bipolar no son culpables de tenerlo, sí son responsables de tratárselo adecuadamente”.

“La causa es biológica. Es una alteración de los mecanismos del cerebro que regulan el ánimo y por lo tanto las personas suelen tempranamente, desde los 12 años o 15 y muy probablemente después de los 25, tener manifestaciones de un ánimo inestable. Tanto a producir depresiones severas, que no son simples bajones, o episodios de exaltación maníaca de mucha severidad, que no son solamente estar alegres y eufóricos y que van produciendo al no tratarse un deterioro en el funcionamiento de las personas”, explicó.

Así el experto perteneciente al Centro del Ánimo y la Ansiedad expuso que si la patología no es tratada, puede afectar “en todo ámbito, que obviamente genera que la calidad de vida de las personas se vea muy amenazada”.

¿Cuáles son los factores a considerar ante un posible diagnóstico de esta patología?

“Lo que nos alerta de quién podría tener un trastorno bipolar, primero tiene que ver con los hijos de personas que tengan un trastorno bipolar o que tengan parientes: los abuelos, los primos, los hermanos, porque hay un componente genético que implica un factor de riesgo”, explicó el doctor Raúl Sánchez.

En segundo lugar, el experto mencionó a “aquellos niños o niñas que tempranamente presentan cuadros depresivos”, así como también a “las personas que se deprimen varias veces en la vida, aunque no sean episodios tan severos, también son personas con más riesgo de tener un trastorno bipolar”.

Por otra parte el doctor del Centro del Ánimo y la Ansiedad habló sobre los riesgos en el consumo de drogas, como la marihuana, por ejemplo. “Podría inclusive anticipar o precipitar en 5 años la aparición de los primeros síntomas de una manía o una depresión grave”, aseguró.