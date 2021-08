Carola Bezamat: “Estar en equilibrio y saludable no solo tiene que ver con lo que pones en tu plato”

En el Ciudadano ADN conversamos con la periodista Carola Bezamat acerca de la segunda temporada de su programa “Secretos para Sanar”, el cual se estrenará el próximo 29 de agosto por las pantallas de Canal 13C.

“Estar en equilibrio y saludable no solo tiene que ver con lo que pones en tu plato. El alimento es información, va a tus células y activas genes saludables, si te alimentas en general bien. Pero también es importante el ‘cómo’ vives. ¿Sabes o no regular el estrés? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Estás en contacto con la naturaleza? ¿Tienes alguna práctica diaria en donde te estés moviendo que no tenga necesariamente que ver con ir al gimnasio?”, comenzó diciendo la entrevistada.

En esa línea Carola Bezamat añadió que “somos mente, cuerpo y alma, y todas esas áreas necesitan estar en equilibrio”.

Algunas claves de la segunda temporada de “Secretos para Sanar”

“En el programa ustedes se van a sumergir en un viaje. Vamos a tener baños de bosques, en donde vamos a entender porqué estar en un bosque nativo fortalece tu sistema inmune”, adelantó la entrevistada en conversación con el Ciudadano ADN.

Acto seguido la periodista añadió que “está estudiado que los árboles emiten compuestos que fortalecen tu inmunidad, y no solo eso, pues además te relajan y te hacen mirar en perspectiva”.

“Los Machi y antiguos Mapuche, cuando necesitaban resolución de conflictos y problemas, se internaban en los bosques y hoy como vemos, nuestras sociedades cada vez están más alejadas de los bosques, y peor aún, luchando por preservar esos tesoros nacionales que son demasiado importantes para el planeta, para regular su temperatura, y para nosotros, para estar saludables”, explicó.