En el especial presidencial de Gen Ciudadano: Narváez versus Briones

En Gen Ciudadano, la columna sobre apellidos y orígenes de los chilenos en Ciudadano ADN, Cristián Cofré continua con la carrera presidencial en este caco con la dupla Narváez y Briones.

“Al hacer esta investigación buscando a los Narváez y los Briones me di cuenta de que en realidad no son muchos los Narváez conocidos, de hecho yo diría que Paula Narváez es la única que nos suena actualmente“, comentó el columnista. Mientras que, por el lado de los Briones están Patricio, basquetbolista de la década del 90, Hernán, empresario, Carlos, diputado, e Ignacio, exministro de Hacienda.

El apellido de la precandidata presidencial por el Partido Socialista es de origen vasco, significándose “bajo el espinar“, así, está en el puesto 570 de los más comunes del país, en zonas como Cholchol, Teodoro Schmidt, Collipulli y Santa Bárbara. Teniendo, además, fuerte presencia en países como España, México y Ecuador.

Por su parte, Briones es un apellido toponímico, de la villa de Briones en La Rioja, pero “el Briones que nosotros conocemos en Chile pasó a Espinosa de los Monteros que está en Burgos“. Este está en el puesto 240 en los más comunes de Chile, ubicados en Yumbel, Bulnes, Chimbarongo, San Clemente y Paredones, y en el mundo Ecuador, Colombia y Venezuela.

Narváez: La historia de una familia de “buenos nombres”

La historia de Narváez comienza en el siglo XVI con el primer registro del apellido a manos del oidor Gaspar, y posteriormente en el siglo XVII con Juan, sargento mayor y proveedor del ejército, con encomienda en Cobquecura.

En cambio, la historia de la familia de la exministra del gobierno de Michelle Bachelet comienza en 1840 con Serapio, quién contrajo matrimonio con Rosario Sandoval. Su hijo Hipólito nació en 1870, y se fue a vivir en Nueva Imperial por 1900, siendo un empleado público que se casó con Ismenia López.

Continuando con “los buenos nombres”, dijo Cofré, Homero Narváez López, “fue carabinero en la época del 20 y 20 años se presentó en 1940 se presentó como candidato a diputado por el partido Democrático de Llanquihue y Aysén”, contó. Este se casó con Hilda Werner, padres de Arturo, quién contrajo matrimonio con María Luisa Ojeda Fuentealba, y son los padres de Paula Narváez Ojeda.

Briones: Una familia única

“Lo primero que hay que decir es que hasta ahora se han investigado, han averiguado genealogistas, principalmente los del libro clásico llamado Familias Fundadoras de Chile, que sería una única familia”, introdujo el columnista.

El primer Briones registrado es el conquistador Juan Beltrán de Briones, quien pasó a Chile antes

de 1570, siendo parte de las familias fundadoras. Su hijo Martín nació en Valdivia y el nieto llamado Lorenzo se radicó en Colchagua.

Pero dentro de la línea genealógica clara del exministro, Francisco, es el primero, nacido por 1870, “fue un muy buen alumno en el liceo de Chillán, historia antigua griega, romana, literatura y algebra”, reveló Cofré. Este se casó con Juana Agripina Sepúlveda, siendo los padres de Armando, quien contrajo matrimonio con Clemira Sepúlveda Molina abogado, que “en la década del 50-60 se trasladó a Santiago con una notaria“.

Su hijo, Roberto Armando, nacido en 1943 se casó con María Isabel Rojas López, siendo los padres de Ignacio Briones.

¿Son parientes Paula Narváez e Ignacio Briones? “Hasta ahora no he encontrado parentesco, lo que no implica que no haya”, cerró Cristián Cofré.