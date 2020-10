Cuento sobre víctima de trauma ocular de joven escritora ganó el premio del público en “Santiago en 100 palabras”

“Estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era una pirata en busca del tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijese nada. Era una carabinera”. Con este relato de no más de 60 palabras, y que se volvió viral apenas fue condecorado como “Premio al Talento Joven”, Josefa Salgado ganó también el premio del público en “Santiago en 100 Palabras”.

Su cuento titulado “Soy un pirata” recibió más de 8 mil votos, obteniendo 60 % de las preferencias, marcando un récord de votación online en el certamen.

“Mi cuento ‘Soy una pirata’ surgió del estallido social. Habla de una realidad en Chile que se hace presente desde octubre pasado. Trata de una chica con trauma ocular, una pequeña niña y su mamá que es carabinera. En el relato hay tres vidas, tres puntos de vista distintos que quise unir en una sola historia“, explicó la joven de 16 años de la comuna de Puente Alto.

Su microcuento, que se viralizó rápidamente en redes sociales luego de la premiación online del concurso, llegó a ser compartido más de 6 mil veces en Facebook y 8 mil a través de Twitter, además de ser musicalizado por la destacada artista nacional Javiera Mena.

Ante esto, Josefa añadió que “el cuento llegó muy lejos, mucho más de lo que me imaginé en un inicio. Sigo contenta de todo lo que ha logrado (mi relato) y estoy muy agradecida de todos los comentarios positivos que ha dado la gente sobre él. Quisiera darle las gracias a quienes lo han leído y compartido en sus redes sociales. De verdad que los aprecio de todo corazón“.