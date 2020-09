Experto sobre Prueba de Admisión Transitoria (PAT), que este año reemplazará a la PSU: “Los resultados se verán afectados, y tenderán más a la baja. Eso es real”

Para este 4 y 5 de enero de 2021 está programada la rendición de la Prueba de Admisión Transitoria (PAT), que reemplaza a la PSU, marcando el inicio de un cambio en lo que había sido el sistema de evaluación de alumnos para el ingreso a las universidades.

Un mecanismo que tiene “diferencias de forma y fondo”, según aseguró el profesor de Biología y director de contenido de Santillana Chile, Rodolfo Hidalgo, en conversación con Ciudadano ADN.

Por ejemplo, la prueba de Lenguaje se reduce solo a Comprensión Lectora, y la cantidad de preguntas disminuyen de 80 a 65, de las cuales 5 serán solo de pilotaje para otros instrumentos, por lo que “el puntaje definitivo se va a calcular a partir de 60”. Además, ya no se medirán conectores, porque “se asume que la comprensión lectora es el mejor predictor del rendimiento de estos jóvenes en la educación superior. Esto de los conectores, lo que mostraba en realidad era diferencias de capital cultural”.

En la situación actual, con estallido social y pandemia, ya existe un rezago de contenidos en alumnos de 3º y 4º Medio. “Hubo temas que no alcanzaron a revisar con sus profesores”. Por eso, desde Santillana lanzaron un proyecto para poner a disposición de los jóvenes estos contenidos y prepararse mejor para la PAT, el que estará disponible en formato impreso y digital, incluyendo “tutoriales con verdaderos youtubers”, puntajes nacionales y dos instancias de evaluación, una parcial y otra de ensayos finales, equivalentes a lo que será esta nueva prueba.

La PAT es de transición, precisamente, porque “estamos transitando de un curriculum que lleva de salida a las bases curriculares implementadas del 2013 al 2017”. Por eso, desde el mundo docente, hay conciencia de que la aplicación de la prueba tendrá sus complejidades. “Estas pruebas se construyen con estándares muy técnicos. No es que vaya a ser más fácil. Va a tener su nivel de complejidad porque responde a una técnica y a un modelo psicométrico, con estándares de construcción que no se transan. La prueba no va a bajar ni un criterio técnico”. Sin embargo, las variables anteriores, a las que se agregaría el “contexto emocional” en el que están los alumnos, en opinión del experto incidirá en que “los resultados se vean afectados, y tiendan más a la baja. Eso es real”.

Además, la nueva realidad de las clases a distancia vía plataformas digitales cambiaron de manera drástica el modelo de aprendizaje. “En este escenario no queda otra opción que el autoaprendizaje”, aseguró Hidalgo. Por eso, el modelo que plantean en el proyecto incluye el uso de redes sociales como Instagram. “Ellos van recibiendo desafíos, los manuales los publicamos ahí, y se produce un aprendizaje colaborativo diferente, más del siglo XXI”. Además, el proyecto busca “reducir la brecha” frente a quienes no tienen conectividad. “Este no es el año para pensar en ninguna otra cosa que no sea apoyar a los demás”, enfatizó el experto.

Sobre la duración de la PAT, Hidalgo cree que sería “impresentable” que esta prueba se desechara y se hiciera una diferente el otro año, ya que estamos en un proceso de acomodación entre un currículum que va de salida y otro implementándose. “El 2022 (la prueba) va a estar operando en régimen como todo el mundo desea”, aseguró.