La odisea de Cristóbal Castro para clasificar al cuadro de la Copa Chile Tenis Easy by ADN

Este martes se definieron los ganadores de la qualy para el cuadro principal de la Copa Chile Tenis Easy by ADN, donde destacó la historia de Cristóbal Castro.

Con 28 años, el jugador con mejor ranking de la instancia alcanzó el cupo tras vencer por 6/3 y 6/1 ante Guillermo Aracena. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, él mismo explicó la importancia de su clasificación.

“Feliz por pasar al cuadro. Tengo una felicidad enorme por cosas que me pasaron antes y durante el torneo: el domingo me volqué en auto y tuve pérdida total. Afortunadamente sólo tengo la espalda “apretada” y con contracturas”, comentó Cristóbal Castro.

“Desde chico he sido un tipo muy bruto y no me iba a dar por vencido. Sentí menos el dolor gracias a la ayuda del kinesiólogo y pude competir tranquilamente”, contó quien necesitó de dos victorias para avanzar al cuadro principal de la Copa Chile Tenis Easy by ADN.

“Respeto mucho a mi rival, pero hoy estuve muy motivado y con ganas de ganar. Estos torneos ayudan a los jugadores y a los jovenes que ‘van para arriba’“, sentenció quien ahora aguarda por el sorteo. El otro jugador que también logró su clasificación es Jorge Abde, que triunfó por 6/1 y 6/4 ante Joaquín León.

El futuro Cristóbal Castro en la Copa Chile Tenis Easy by ADN

El campeonato buscará un sucesor de Robinson Gamonal, el último en ganarlo cuando se disputó en 1996. Entre el 18 y 22 de diciembre, doce jugadores irán por el título. Entre éstos, destacan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

También diputarán el campeonato Bastián Malla, Michel Vernier, Hanamichi Carvajal, Víctor Nuñez, Felipe Hernández y Amador Salazar. Ellos se suman a los wild cards Nicolás Villalón y Sebastián Santibáñez.

Mañana miércoles se conocerá el cuadro definitivo y la programación de los partidos para el evento que cerrará el año tenístico en Chile.