Este martes se definen los últimos dos clasificados a la Copa Chile Tenis Easy by ADN

En el Club de Tenis Providencia, a contar del mediodía, se definirá la qualy que entrega dos cupos para la disputa de la Copa Chile Tenis Easy by ADN.

Sin margen para sorpresas, los cuatro mejores sembrados de la clasificación serán los que se disputarán el paso al cuadro principal.

El primer cabeza de serie de la qualy en la Copa Chile Tenis Easy by ADN, Cristóbal Castro, se medirá ante Guillermo Aracena tras no sólo batir a Nikolas Papic este lunes sino también a una particular circunstancia. Todo porque, cuando se dirigía al encuentro, volcó su vehículo y afrontó el duelo “todo machucado”, según el árbitro.

La otra llave la disputarán el cuarto cabeza de serie, Joaquín León, ante el segundo máximo favorito en la instancia, Jorge Arde. Todo con tal de participar en la reedición del campeonato tras 25 años de ausencia.

Más detalles de la Copa Chile Tenis Easy by ADN

El campeonato buscará un sucesor de Robinson Gamonal, el último en ganarlo cuando se disputó en 1996.

Un cuarto de siglo después, entre el 18 y 22 de diciembre, doce jugadores irán por el título. Entre éstos, destacan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

También diputarán el campeonato Bastián Malla, Michel Vernier, Hanamichi Carvajal, Víctor Nuñez, Felipe Hernández y Amador Salazar. Ellos se suman a los wild cards Nicolás Villalón y Sebastián Santibáñez.

Selecto grupo de competidores al que se sumarán los ganadores de la qualy, que reunió a veinte jugadores y que entregará los últimos dos pasajes al campeonato que cerrará el año tenístico en Chile.