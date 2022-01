Teresa Paneque, expositora de Congreso Futuro 2022: “Para enseñar se ocupa un lenguaje simple, pero sin subestimar a la población”

“Misión Divulgación” fue el título de la exposición de Teresa Paneque en Congreso Futuro 2022. La astrónoma de 24 años ganó reconocimiento debido a su tarea de divulgación científica a través de las redes sociales y se ha convertido en una referente entre las nuevas generaciones.

En entrevista con Radio Futuro, la también escritora señala que “para enseñar se ocupa un lenguaje simple, pero sin subestimar a la población”. Sobre cómo acerca la ciencia, agrega que “la población sitúa a la ciencia en una montaña, cuando la ciencia siempre ha buscado expandir el conocimiento. De la ciencia a veces se subestima lo que las personas pueden comprender”.

Paneque también cuenta que “en la película Don’t Look Up se muestra a la ciencia tal cual es”. Esto, pues dice que “la ciencia es un mundo muy trágico: ver una situación que va al caos y que por intereses políticos no se haga nada. La divulgación es un punto clave”.

Y llama a “ser un país pionero en buscar políticas públicas que ayuden a que se gobierne con la ciencia. La ciencia igual se debe divulgar, es muy importante lo que hacemos y que las personas tengan las herramientas para que puedan discutirlo y expresar esto a través del voto”.

¿Qué se debe hacer con los antivacunas y los terraplanistas?

Para Teresa Paneque, “los antivacunas son un riesgo para la salud pública”. Por ello, considera que “la educación en este sentido es fundamental”.

“Soy feliz con educar y democratizar el conocimiento científico, pero se debe ir a más que eso, porque mis videos son solo una base. Cuando no tiene una base educacional garantizada, esas personas pueden llegar a redes sociales y creerse cualquier cosa, y eso pasa con las personas antivacunas”.

Además, la científica destaca que “uno debe explicar ir con la evidencia, y no reírse, porque al reírse las personas se cierran. Y al creer en que la tierra es plana porque es una conspiración, se piensa que todo es una conspiración. Ahí se debe ir con los datos y la evidencia científica que se maneja”.

