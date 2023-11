Lollapalooza Chile 2024 confirma el line-up por día para el festival

Al mediodía de este martes, Lollapalooza Chile dio a conocer el emocionante line-up diario para su edición 2024, junto con el inicio de la venta de pases diarios.

Programada para los días 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Cerrillos, el evento ya ha generado una gran expectación al anunciar una emocionante alineación de artistas y una serie de mejoras para brindar a los asistentes una experiencia inolvidable.

Venta de entradas

Respecto a la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2024, Costanera Center y Banco de Chile, ofrecerán descuentos del 20%. Para aprovechar el descuento de Costanera Center, se debe ingresar a la APP Mi Mall, descargar el código y utilizarlo al comprar las entradas en Ticketmaster. Los clientes del Banco de Chile podrán disfrutar del descuento y optar por pagar en 3, 9 u 12 cuotas sin interés, o utilizar hasta un 25% del total con dólares premio.

Line-up diario

El primer día, el viernes 15 de marzo, promete una explosión de música con estrellas como Feid en el género urbano, la potente presencia de Limp Bizkit liderados por Fred Durst, el encanto de Hozier, el rock alternativo de Thirty Seconds To Mars, la electrónica de Meduza y Zhu, la imponente figura de Rina Sawayama, el rock psicodélico de King Gizzard & the Lizard Wizard, y el pop-punk de Pierce The Veil, entre otros.

El sábado 16 estará marcado por el retorno histórico de los íconos del pop-punk, Blink-182, seguido por Arcade Fire, The Offspring, Chencho Corleone en el reggaetón, el rey de la música electrónica Diplo, y otros destacados como Blaze y Dom Dolla, así como la vibrante presencia de Jaden con su hip-hop alternativo.

El domingo 17 cerrará el festival con artistas de renombre como Sza en el R&B, el regreso de Sam Smith con su último álbum Gloria, Jungle y Phoenix con su indie rock, Above & Beyond en la escena electrónica, Dove Cameron, Grupo Frontera con cumbias norteñas tradicionales, Timmy Trumpet y su mezcla única de house y elementos del jazz, y la brillante estrella en ascenso Omar Apollo, reconocido por su álbum debut Ivory (2022).