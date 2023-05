Juanito Ayala se presentará en el Festival “Con Víctor en el Corazón”: “Sin duda va a ser una jornada muy bella, pensada para la familia”

En el Ciudadano ADN conocimos el festival multimedial de San Joaquín “Con Víctor en el Corazón”, junto a Juanito Ayala.

La instancia se realizará este fin de semana y es la antesala de la inauguración de una estatua de Víctor Jara en la comuna de San Joaquín en el próximo mes de septiembre.

“Feliz de esta iniciativa que nace desde la Corporación de Cultura de San Joaquín. Es importante, sobre todo, destacar el trabajo que hace la comuna en cultura. Llevan muchos años generando un vínculo muy grande con el territorio”, dijo al inicio de la conversación Juanito Ayala.

El homenaje de San Joaquín a Víctor Jara

La escultura que inmortalizará al influyente cantor popular se inaugurará en el marco del aniversario número 50 de su asesinato en dictadura. Respecto a esto, Ayala se refirió a lo importante de ejercer la memoria en nuestras vidas.

“Necesitamos levantar referentes, generar diálogos y pensar nuestra historia reciente. 50 años no son nada si tú los pones en la historia de un país. Esto ocurrió recién y hay muchas cosas que aún no salen a la luz”, reflexionó el artista y ex Juana Fe.

En línea con lo anterior, Juanito Ayala comentó que “él – Víctor Jara – es el ícono del artista que está comprometido con su época”.

“Siempre es una absoluta inspiración para nosotros”, añadió.

Coordenadas del festival “Con Víctor en el Corazón”

De acuerdo a Ayala, “sin duda va a ser una jornada muy bella, pensada para la familia”.

El evento se realizará en el sector de Santa Rosa con Pintor Cicarelli, desde las 11 de la mañana. La programación cuenta con pasacalles, ferias de artesanos, stands de vinos y foodtrucks.

Además, contará con las presentaciones musicales de Juanito Ayala y Ana Tijoux. “Estamos muy felices y la gente lo sabe. Todos saben lo que se viene cuando se juntan estas variables”, comentó.