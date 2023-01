Coachella Valley: YouTube aseguró de manera exclusiva la transmisión del festival hasta 2026

El Coachella Valley, más conocido como Coachella, es uno de los festivales de música más grandes del mundo y se celebra en el Emporio Polo Club ubicado en la ciudad de California, Estados Unidos. Una de las novedades que sumó el evento este año es la renovación exclusiva entre Goldenvoice, productora del evento, con YouTube para la transmisión del festival hasta 2026.

De esta forma, el sitio web de videos estadounidense, YouTube, transmitirá en vivo la puesta en escena del Cohachella hasta el 2026. Este año se celebrará la undécima versión del evento durante dos fines de semana, el primero será a partir del 14 de abril hasta el 16 de abril y el segundo del 21 al 23 de abril.

La asociación permitirá a las personas de todo el mundo disfrutar de Coachella a través de una experiencia multi formato en YouTube con transmisiones en vivo, accediendo a una mirada más cercana a lo que sucede en el festival. Además, será posible revivir la experiencia con videos on-demand después del show.

El pasado martes 10 de enero se dio a conocer el line-up del festival para su undécima versión. Dentro de las principales novedades está la confirmación de Bad Bunny, Gorillaz, Becky G, Chemical Brothers, quienes se presentarán los viernes 14 y 21 de abril.

Para los días 15 y 22 de abril se exhibirán los shows de Rosalía, Eladio Carrión, Labrinth, entre otros cantantes. Por último, para la jornada de los días 16 y 23 del mismo mes Frank Ocean, Björk y Fisher serán algunos de los principales exponentes que se presentaran en Coachella.

Register now for access to passes at https://t.co/qujCsdlTip. Presale begins Friday, 1/13 at 11am PT. Very limited Weekend 1 passes remain. For your best chance at passes, look to Weekend 2. pic.twitter.com/5zMQ4dJZHq

— Coachella (@coachella) January 10, 2023