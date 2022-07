Justin Bieber retoma su gira tras pausa por problema de salud

El pasado 10 de junio, Justin Bieber anunció a sus seguidores que pausaba su gira y todos sus compromisos musicales por una parálisis facial que sufrió.

En un video, Justin Bieber contó que padece el Síndrome de Ramsay Hunt. La parálisis de la mitad de su rostro era una de las consecuencias:

“Obviamente, podrán haber notado que mi cara está paralizada. Tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt y trata de un virus que ataca los nervios en mi oreja, que causó que mi cara se vea así”, indicó.

En esa línea, Justin Bieber explicó que no podía continuar con la gira en ese estado: “Mi boca no sonríe completamente. Toda esta parte de mi cara está totalmente paralizada, por lo que tendré que cancelar mis conciertos. Obviamente, no soy capaz realizar el espectáculo en este estado”.

“Es realmente serio. Desearía que no fuera el caso, pero debo cuidar mi cuerpo, espero que entiendan. Espero mejorar y hacer todo por lo que nací. Me tomaré un descanso hasta que mi rostro vuelva a ser como debería ser”, indicó a los fans que se mantienen a la espera de la llegada a su ciudad del Justice World Tour.

En la jornada de este jueves, 21 de julio, la productora de shows AEG confirmó que Justin Bieber retoma su gira de conciertos.

Justin Bieber RESUMES WORLD TOUR!!! Starting a run of European festivals in Italy on 31st July, then continue across South America, South Africa, The Middle East, Asia, Australia & New Zealand then back to Europe in 2023. Details of postponed U.S shows coming soon! 🤩 pic.twitter.com/L4oapOcMxo

— AEG Presents UK (@AEG_Presents) July 19, 2022