Michale Graves en Chile: Precios, fecha y todo lo que tienes que saber del regreso del ex Misfits

Cada vez son más los conciertos que se programan para 2022 en Chile, tras pasar cerca de dos años suspendidos por la pandemia del covid-19.

En esta línea, Michale Graves confirmó hace un mes su regreso a tierras chilenas, con un concierto en el que repasará dos de sus tres exitosos discos junto a la legendaria banda The Misfits: American Psycho y Famous Monster.

Tal como comunicaron las productoras Atenea y Korova Booking, el artista visitará nuestro país en marco de su gira American Monster II Latin American Tour 2022.

En tanto, estas últimas horas se liberaron las entradas al concierto, que se realizará el próximo 14 de julio en el Teatro Cariola (Santiago).

En relación a los precios, estos van desde los 28.750 mil pesos (Cancha general) y 46 mil pesos (Palco derecho alto), y las entradas se pueden comprar a través de la página Eventrid.

“Los éxitos y el sonido de Misfits que reencantó y logró conquistar nuevas audiencias la segunda mitad de la década de los 90s, podrán ser coreados y mosheados por todos sus fans, en este esperado concierto el mes de julio de 2022″, adelantan las productoras.

Hay que recordar que Michale Graves vuelve a Chile este 2022 tras su última visita hace tres años, uniéndose al listado de conciertos programados en nuestro país para el próximo año.

En tanto, el músico es autor y compositor de la mayor parte del repertorio de los discos de The Misfits American Psycho y Famous Monster (además de Cuts From the Crypt), los que contienen importantes canciones de la agrupación como Dig Up Her Bones, Fiend Club, Scream, Saturday Night y Descending Angels.