Michale Graves confirma concierto en Chile para 2022 en su gira por América Latina

Estas últimas horas Michale Graves confirmó un concierto en Chile y otros países de Latinoamérica para el próximo año.

Así lo compartió el ex integrante de The Misfits en sus redes sociales en donde detalla que pisará tierras chilenas el próximo 14 de julio.

Según detalla en su cuenta de Facebook, el artista se presentará para interpretar los álbumes American Psycho y Famous Monsters de la agrupación de punk rock.

Además de visitar Chile, en marco de su gira Latin America Tour 2022 el músico de 46 años agendó siete fechas en México, una en Bogotá (Colombia), luego Santiago y, finalmente, Buenos Aires (Argentina) y Sao Paulo (Brasil).

Hay que señalar que Michale Graves (quien realmente se llama “Michael”), integró The Misfits entre 1995 y 1998, y luego de 1998 hasta fines del año 2000. Además de los discos mencionados, el artista participó en Cuts From The Crypt.

El artista es conocido principalmente por intepretar grandes éxitos de la banda como Dig Up Her Bones, Saturday Night, This Island Earth, Fiend without a Face, Shining, The Haunting, Witch Hunt y Fiend Club.

Hasta el momento se desconocen más detalles del show.

Revisa aquí el afiche: