América Latina y España conmemoraron el centenario de Mario Benedetti

“Si habito en tu memoria, no estaré solo” es una de las frases célebres del escritor uruguayo Mario Benedetti, quien este 14 de septiembre fue recordado en España y América Latina a raíz de su primer centenario.

Es que con títulos como “La tregua”, “Poemas de la oficina”, “Montevideanos” y “Primavera con una esquina rota”, la obra del autor fallecido en 2009 sigue vigente.

“Habla de cosas que todavía tocan a los lectores en nuestro continente. Tuvo la gracia de unir la vida cotidiana del trabajador, del oficinista, de la persona de clase media con los grandes temas de la literatura”, explicó la académica de la Universidad Diego Portales y conductora de “Entrelíneas” en ADN, Marcela Aguilar.

Durante la jornada, la fundación del escritor reveló el hallazgo del manuscrito de una novela inconclusa y anunció al chileno Raúl Zurita como el nuevo Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad.

En tanto, en el Instituto Cervantes de Madrid, Joan Manuel Serrat encabezó la presentación de “Antología poética”, editada por Alfaguara, que el propio cantante preparó y prologó.

“Hice mi primer viaje a América y me encontré con que la gente me regalaba libros de poesía. El autor que más me regalaban era Benedetti”, comentó durante el evento que también tuvo a Joaquín Sabina, Ismael Serrano, Vanesa Martín y Rozalén.

Y de manera global, el Grupo Planeta invitó a los lectores a escribir frases del uruguayo, tomarles una foto y compartirlas en las redes sociales con el hashtag #BenedettiEnMiVentana.