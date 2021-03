Así será Agtae FEST, el concierto que busca apoyar a los trabajadores de las artes y el espectáculo

El 6 y 7 de marzo se llevará a cabo Agtae Fest, un gran concierto benéfico organizado por la Asociación Gremial de Trabajadores de las Artes y el Espectáculo (Agtae) que busca apoyar a los trabajadores de este rubro, quienes han visto afectada su principal fuente de ingreso, ante la imposibilidad de realizar eventos en vivo.

El presidente del gremio, Carlos Huckstadt, en conversación con Ciudadano ADN aseguró que “el festival está pensado en dos ejes, uno es ayudar a las personas más vulnerables de de la asociación, entendiendo que llevamos un año sin trabajo, y por otra parte, quisimos replicar lo que se hacía antes en todo Chile, y que tanto nos gusta hacer, como una manera de acercarnos al público“.

El evento que contará con más de 50 presentaciones, encabezadas por Francisca Valenzuela, Ana Tijoux, Nicole, Lucybell, Los Tres, Illapu y Santaferia, se transmitirá a través de las plataformas Eventrid y Passline, donde también se podrán adquirir las entradas, pagando un aporte voluntario que partirá desde los $3.500.

Respecto a la modalidad del festival, el presidente de Agtae señaló que buscan apuntar “a la equidad”, y presentar de manera alternada a los artistas, “para que la gente tuviera más visión respecto a todas las bandas y todo el trabajo que se realiza”.

Por su parte, José Miguel “Cote” Foncea, baterista de Lucybell, banda que estará presente en el evento, valoró la iniciativa, asegurando que “esta vez nos toca a nosotros ayudarnos mutuamente“.

“Este festival busca poder una mano a nuestro entorno más cercano y poder retribuirles todos los esfuerzos permanentes que hacen por la música“, dijo a Ciudadano ADN.

El Line Up

Sábado 6 de marzo

Los Tres – Lucybell – Francis y Mauri Durán – Nicole – Sinergia La Moral Distraída – Noche de Brujas – We Are the Grand –Ángelo Pierattini – Manuel García – Julius Popper – González y Los Asistentes – Adelaida – Juana Ácido – Pichihuentru– Fugazes – Vibración Eleva – Queltehues – Andrea Cabrera – AferPastizal – As de Oros – Sebastargo – Azúcar Flor – River Blues Band

Domingo 7 de marzo

Los Vásquez – Santa Feria – Ana Tijoux – Illapu – Banda Conmoción Quique Neira – El Macha – Fran Valenzuela – López – BB’S Paranóicos – Zaturno – Día Cero – Cigar Box Man – Kimeros – Marejada – Cristóbal Pez Perro – La Doctrina – Inche – Juanjo Montecinos – Ania Ivania Neptuno – Bluestones – Cafuzo – Ojos de Luna – Los Gustavos