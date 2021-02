¿Gaviota de Platino por contrato? revelan que premio a Luis Miguel “fue un poco solicitado”

La noche del miércoles 22 de febrero del 2012 fue una noche histórica para el Festival de Viña del Mar. Por primera vez en su historia un artista recibió en la Quinta Vergara la gaviota de platino. El galardón fue entregado a un emocionado Luis Miguel, por sus 30 años de carrera. Y desde entonces, solo dos personas más han recibido este premio.

Fue su segunda entrega la que causó una polémica que revisamos junto a Carla Ruz, en el programa Viudos de Viña de ADN. En el año 2017, y durante su primera presentación sobre la Quinta Vergara, la cantante española Isabel Pantoja recibió la gaviota de platino como reconocimiento a su destacada trayectoria musical.

Pero mucho se especuló sobre si la entrega era realmente para la española o si originalmente era para Juan Gabriel, quien falleció solo seis meses antes de la quincuagésima tercera versión del certamen.

El galardón, hecho en base de cromo rodio y que cuenta con 85 incrustaciones de cristales Swaroski, siempre habría estado destinado a la española, aunque el nombre del “Divo de Juárez” también habría estado entre las opciones de ese año para recibir el premio.

“Juan Gabriel siempre fue un nombre que se tuvo en mente y también se pensó en lo extensos que eran sus shows. Yo me acuerdo de haber trabajado en los festivales de Mega y sus shows de tres horas no eran algo menor. Y como la televisión ha ido cambiando, tratábamos de apretar a que fueran los 90 minutos, no más que eso“, señaló la profesional.

“Se pensó en un momento en Juan Gabriel, pero cuando ya se dio la posibilidad de tener a Isabel Pantoja, que era su primer show una vez salida de la cárcel, el cambio fue absoluto“, rememoró Ruz sobre la condena de 2 años de cárcel que debió enfrentar la cantante por blanqueo de capitales. “Cuando supimos ya que podía entrar a Chile y podía hacer el show…o sea, imagínate. Después de tanto tiempo detenida, haber estado con nosotros en la Quinta…En el fondo, pesaba un poco más el tema de ser la noticia del momento“, indicó.

Ruz entonces contó que la cantante era “un siete” para trabajar con el equipo, y desmintió categóricamente que la gaviota se le haya entregado por descarte, como se rumoraba.

“No. Estábamos muy on fire con la señora, porque era tener tremenda artista en el escenario“, confirmó.

Respecto a la entrega del galardón, que solo lo han recibido la española, Luis Miguel y la familia de Lucho Gatica de forma póstuma, la productora explicó que “básicamente se maneja como un premio especial, como la invitación que hacía en ese momento la producción del Festival en conjunto con la municipalidad”.

“Quisimos en un tiempo como que realzar la gaviota de platino, que fuera realmente a esta gente que tiene trayectoria“, agregó.

Y luego pasó a una particular revelación respecto al premio. “El de Luis Miguel fue un poco solicitado o como medio requerido; pero el de Isabel Pantoja salió más por un tema de premiarla porque, obviamente estaba el tema de Juan Gabriel que había fallecido, pero se pensó como un premio único a alguien que, bueno, nunca había estado en la Quinta, y venía saliendo básicamente con toda su noticia“, contó.

“Yo lo siento así como un tema de trayectoria y el gusto también a toda la gente del municipio, porque en realidad a nosotros muchas veces nos decían ‘Isabel Pantoja puede ser un buen nombre’, y ahí es cuando empiezas a decir ‘Uff, ¿Cómo cierro, cómo cierro?’ para poder ya anunciar, salir a la venta. Ahí son varios espacios los que se van dando una vez se cierra la parrilla”, concluyo la productora.