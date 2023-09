NASA publica informe sobre ovnis: “No se encontró alguna evidencia de que tengan origen extraterrestre, pero no sabemos qué son”

La NASA respondió este jueves a una recomendación de un equipo de estudio independiente, nombrando a un Director de Investigación de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP por sus siglas en inglés), marcando un paso significativo en la comprensión de eventos misteriosos en el cielo.

En concreto, la agencia estadounidense encargó un informe para explorar cómo podría contribuir a los esfuerzos del gobierno para estudiar observaciones de eventos en el espacio que no pueden identificarse como objetos convencionales o fenómenos naturales.

Bajo ese contexto, esta jornada, el director de la NASA, Bill Nelson, expresó su gratitud al equipo de estudio por proporcionar información sobre cómo el organismo puede mejorar su estudio y análisis de UAP.

“Como NASA, por primera vez hicimos una acción concreta para, seriamente, analizar los UAP”, expuso la autoridad, para luego detallar que “el equipo de científicos no encontró alguna evidencia de que los UAP tengan origen extraterrestre, pero no sabemos qué son estos UAP”.

“No hay razón para concluir que los informes existentes sobre UAP tengan una fuente extraterrestre. Sin embargo, si reconocemos eso como una posibilidad, entonces esos objetos deben haber viajado a través de nuestro Sistema Solar para llegar aquí”, agregó Nelson.

En la misma, el titular de la NASA indicó que UAP “son un evidente peligro para el espacio aéreo de Estados Unidos (…) abordarlos requerirá métodos nuevos y sólidos de adquisición de datos, técnicas de análisis avanzadas, un marco de presentación de informes sistemático y reducir el estigma de la presentación de informes”.

Para conocer en detalle el informe de la NASA sobre los extraterrestres, pincha el siguiente link.

