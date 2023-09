Japón lanzó su misión espacial que intentará llegar a la Luna

La jornada de este jueves, Japón lanzó su misión espacial tras efectuar el despegue de un cohete con módulo de alunizaje, el cual se puede transformar en el primero del país en llegar con éxito a la Luna.

Se trata del cohete H2-A que despegó a eso de las 08:42 de la mañana (en horario local) con el módulo “Moon Sniper”. Se espera que la expedición llegue a la Luna en un periodo de entre cuatro a seis meses.

El despegue del cohete desde Tanegashima, en Japón, había sido retrasado en tres oportunidades desde el pasado mes de agosto por condiciones meteorológicas. Sin embargo, este jueves logró efectuarse el lanzamiento, el cual fue transmitido en directo por la agencia espacial nipona.

En el interior del cohete, se transporta un satélite de investigación desarrollado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), la Nasa y la Agencia Espacial Europea (ESA).

De lograr su cometido, Japón se convertiría en el quinto país en lograr aterrizar en la Luna, después de Estados Unidos, Rusia, China y el más reciente, India. Este último, logró situar un robot no tripulado de origen japonés cerca del desconocido polo sur del satélite.

En ese sentido, la JAXA señaló tras el lanzamiento que “al crear el alunizador SLIM, los humanos harán un cambio cualitativo hacia poder aterrizar donde queramos aterrizar y no simplemente donde sea fácil hacerlo”.

#XRISM update: XRISM was launched successfully on Thursday, 7 September 2023, at 0:42 BST/01:42 CEST on an H-IIA rocket from Japan’s Tanegashima Space Center (pic: @JAXA_en/@MHI_LS) pic.twitter.com/D2y27eiO1y

— ESA (@esa) September 7, 2023