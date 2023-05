“Massive upgrade!”. Así fue como el ingeniero en robótica, identificado como Santiago, celebró una mezcla inusual: integró el programa de inteligencia artificial ChatGPT en un perro robot, creando una máquina experimental que, según señaló en su cuenta en Twitter, ayudaría a mejorar el procesamiento de datos de los perros.

La integración del ChatGPT al Boston Dynamics robot dog (conocido como “Spot“), según precisó el ingeniero, ayuda a hacer más eficiente el cumplimiento de misiones que realizan diariamente los perros.

“Ahora podemos preguntarle a los robots sobre misiones pasadas y futuras y tener una respuesta en tiempo real. ChatGPT interpreta la pregunta, analiza los documentos y formula la respuesta. Una ‘actualización masiva’!”, escribió el ingeniero.

Read on for the details: pic.twitter.com/DRC2AOF0eU

We had a ton of fun building this!

We integrated ChatGPT with our robots.

We can now ask the robots about past and future missions and get an answer in real-time. ChatGPT interprets the question, parses the files, and formulates the answer.

Massive upgrade!@Levatas team, you guys rock!

Stay tuned because more is coming!

— Santiago (@svpino) April 25, 2023