Una accidentada primera prueba de vuelo tuvo el cohete Starship de SpaceX este jueves, luego que explotara en el aire, segundos después del despegue, luego de experimentar un “desmontaje rápido no planificado”.

Aún así, la empresa de la que es propietario el multimillonario Elon Musk, calificó de buena manera el primer intento de vuelo de la nave más grande que se ha intentado llevar al espacio.

Así, según indicó la propia SpaceX en su cuenta oficial en Twitter, se continuará “revisando los datos y trabajando para nuestra próxima prueba de vuelo”

En ese sentido, la empresa envió felicitaciones “a todo el equipo de SpaceX por una emocionante primera prueba de vuelo integrada de Starship“.

Starship es considerado el cohete “más poderoso del mundo”, ya que de ser exitoso en sus etapas de vuelo, podría trasladar hasta a cien personas a la Luna o Marte.

Tras la prueba de vuelo, la empresa apuntó que “el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria”.

Por su parte, Elon Musk felicitó al equipo de SpaceX por la “emocionante” prueba de vuelo de Starship, anunciando además que los intentos continuarán “en pocos meses” con una nueva prueba de lanzamiento.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023