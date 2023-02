ONU advierte por aumento en el nivel del mar: “Comunidades bajas y países enteros podrían desaparecer para siempre”

Una dura advertencia realizó el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien adelantó un considerable aumento del nivel del mar para finales de siglo debido al calentamiento global.

En detalle, Guterres sostuvo que esto se daría aunque el mundo lograra limitar a 1,5ºC el aumento de la temperatura global, y que si esta llega a 2°C, la elevación del agua se duplicará.

“El peligro es especialmente grave para los casi 900 millones de personas que viven en zonas costeras a poca altura, es decir, uno de cada diez habitantes del planeta”, afirmó.

Según explicó, esta situación podría generar que “comunidades bajas y países enteros podrían desaparecer para siempre”.

“Seríamos testigos de un éxodo masivo de poblaciones enteras a escala bíblica. Y veríamos una competencia cada vez más feroz por el agua dulce, la tierra y otros recursos“, aseveró António Guterres.

Por esta situación con el nivel del mar, el secretario general de la ONU llamó a realizar “con urgencia más acciones concertadas para reducir las emisiones de carbono y garantizar la justicia climática”.

