La NASA intentará un nuevo lanzamiento del Artemis 1 para este sábado

La NASA anunció que durante la jornada del sábado 3 de septiembre intentarán un nuevo lanzamiento para la misión del Artemis 1 luego de un primer despegue fallido.

Desde la agencia estadounidense tenían contemplada como fecha original el pasado lunes 29 de agosto. Sin embargo, se tuvo que posponer por un problema técnico.

En rigor, se canceló por una falla en uno de sus cuatro motores RS-25 utilizados para el cohete. En la etapa de prueba no se logró que alcanzará la temperatura ideal.

Posterior a esto, se iniciaron trabajos para solucionar el problema lo antes posible y reagendar un nuevo despegue para la misión. Para esto, además de los esfuerzos técnicos, dependían de diversos factores como el clima.

Entre las primeras estimaciones que realizaban los expertos y colaboradores de la NASA, comentaban que Artemis 1 podría haber tenido su lanzamiento para este viernes.

Pero finalmente, desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, confirmaron de manera oficial que la fecha establecida es el sábado 3 de septiembre.

En un comunicado, especificaron que el proceso comenzará a las 14:17, hora local. También indicaron que, en caso de presentarse un nuevo problema, el despegue se volverá a intentar el lunes 5 del mismo mes.

We're now targeting Saturday, Sept. 3 for the launch of the #Artemis I flight test around the Moon. The two-hour launch window opens at 2:17 p.m. ET (18:17 UTC). pic.twitter.com/MxwdcKHGdd

— NASA (@NASA) August 30, 2022