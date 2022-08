Las increíbles imágenes de Júpiter captadas por el telescopio James Webb

La Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) publicó este lunes dos imágenes inéditas de Júpiter que fueron capturadas en excelente calidad gracias al telescopio James Webb (JWST).

En las imágenes se puede observar como el nuevo telescopio espacial ha conseguido captar como nunca las tormentas gigantes, las auroras y las condiciones extremas de Júpiter.

La Gran Mancha Roja, una famosa tormenta tan grande que podría tragarse la Tierra, aparece blanca en estas vistas, al igual que otras nubes, porque reflejan mucha luz solar.

El STJW logró captar los tenues anillos que envuelven al gigante gaseoso, así como algunas de sus lunas más pequeñas.

La imagen fue compuesta con varias imágenes tomadas por el telescopio, aplicando distintos filtros para las diferentes longitudes de onda. Así, pudieron dotar de gran detalle las tormentas, auroras y lunas de Júpiter.

1. Make way for the king of the solar system! 👑

New Webb images of Jupiter highlight the planet's features, including its turbulent Great Red Spot (shown in white here), in amazing detail. These images were processed by citizen scientist Judy Schmidt: https://t.co/gwxZOitCE3 pic.twitter.com/saz0u61kJG

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 22, 2022