Este lunes el Ciudadano ADN conversó con la doctora Priscilla Brevi, PHD en Ciencias mención Biología Celular y Molecular, una de las científicas chilenas que desarrollaron una crema que daña las células malignas del cáncer a la piel.

La investigadora explicó que “el cáncer a la piel es el más frecuente a nivel mundial, pero no se habla mucho porque no es el cáncer más mortal. El cáncer que nosotros estamos investigando y buscando el tratamiento tiene una baja tasa de mortalidad pero sí una alta tasa de frecuencia”.

“Actualmente este cáncer se trata mediante resección quirúrgica, se utiliza pabellón, lo trata un cirujano de cuello y cabeza o un cirujano plástico y se eliminan las lesiones mediante cirugía”, detalló.

¿Cómo nace la crema?

En esa línea, Priscilla Brevi precisó que el desarrollo de la crema “es un trabajo de bastantes años, unos seis-siete años, que hemos realizado en la Universidad de La Frontera en Temuco, en la Región de La Araucanía”.

“La idea llegó en base a una feria tecnológica en Brasil y llegamos a Chile para trabajar primero en lesiones de hombres del virus del papiloma humano y luego de eso la aplicamos en cáncer de piel de tipo no melanoma y resultó bastante bien, pero vimos una resistencia de las células al tratamiento, y frente a eso nosotras aplicamos este derivado del té verde y al aplicarlo las células ya no se resisten al tratamiento”, agregó.

De ese modo, la doctora indicó que “la crema se utiliza con un fotosensibilizador en conjunto con un derivado del té verde (…) y al aplicarla en la luz el 100% del tumor muere frente a este tratamiento”.

¿Cómo identificar este cáncer a la piel?

Bajo ese escenario, Priscilla Brevi entregó algunas herramientas para poder identificar esta enfermedad a tiempo y dijo: “Tú lo puedes visualizar como una mancha, como un bulto en la piel, se ve como si tuvieras un grano, en donde la piel se ve un poco más transparente”.

“No es el típico lunar al que nosotros siempre estamos atentos, que es más oscuro, que nos aparece y crece en forma irregular, este tipo de lesiones no tiene ese comportamiento”, aclaró.

En esa línea, la científica declaró que “siempre debemos estar atentos a cualquier cosa extraña que nos aparece en la piel que no haya estado antes e inmediatamente debemos ir a un dermatólogo para que este pueda hacer una biopsia”.

“Estamos siempre expuestos al sol, a condiciones que no son favorables. No estamos acostumbrados en la mañana a ponernos factor solar todos los días, especialmente en el sur porque no tenemos todos los días soleados, pero los rayos del sol pasan y la piel siempre va a estar expuesta”, afirmó la investigadora.

Una mirada al mundo de la investigación nacional

Aprovechando la instancia, Priscilla Brevi realizó una reflexión sobre la realidad nacional en cuanto a la investigación científica y expresó: “No es que sea difícil realizarla, yo creo que cuando uno toma un curso uno ya puede realizar investigación de vanguardia y de calidad, pero no es fácil llegar a hacer investigación, más aún siendo mujer”.

Asimismo, la científica recalcó: “En la Universidad de La frontera siempre apuntamos en todo lo que respecta a desarrollo tecnológico para aportar a la comunidad y al paciente. Siempre estamos pensando en las mejoras clínicas para que el paciente tenga una mejor llegada y una mejor atención en medicina personalizada”.