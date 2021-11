Países Bajos reveló que variante del coronavirus ómicron estaba presente en Europa hace al menos 11 días

El Instituto para la Salud y el Entorno (RIVM) de Países Bajos reveló durante este martes que la nueva variante del coronavirus ómicron estaba presente en dicho país desde al menos 11 días.

Esto se confirmó luego de que se analizaran muestras tomadas por la autoridad sanitaria entre el 19 y 23 de noviembre, confirmándose que en este rango de fechas ya estaba presente la nueva cepa del covid-19.

Según consignó El País, se desconoce si es que estas personas de Países Bajos portadores de la variante ómicron habían visitado previamente el sur de África.

El Instituto para la Salud y el Entorno (RIVM) informó sobre estos resultados a la autoridad sanitaria para que rastreen a estas personas y analicen sus posibles contactos.

De coronavariant #omikron is aangetroffen in testmonsters die eerder deze maand, op 19 en 23 november, zijn afgenomen in Nederland. De komende tijd vinden er verschillende onderzoeken plaats naar de verspreiding van de omikronvariant in Nederland.

