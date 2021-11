Pfizer firmó acuerdo para ceder licencia de píldora contra el covid-19: beneficiará a 95 países de bajos ingresos

Durante esta jornada, la farmacéutica Pfizer firmó un acuerdo con Medicines Patent Pool (MPP), organización de salud pública respaldada por Naciones Unidas, para ceder la licencia de la píldora que combate el covid-19, y hacerlo más accesible a la población.

Este anuncio beneficiará a 95 países de bajos ingresos, entre ellos Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, llegando a cubrir al 53% de la población mundial.

“Pfizer mantiene su compromiso de generar avances científicos para ayudar a poner fin a esta pandemia para todas las personas”, señaló Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer.

“Creemos que los tratamientos antivirales orales pueden desempeñar un papel vital para reducir la gravedad de las infecciones por COVID-19, disminuir la tensión en nuestros sistemas de atención médica y salvar vidas”, agregó.

Recordemos que la píldora Paxlovid, anunciada por Pfizer hace casi dos semanas, presentó una eficacia del 89% en la reducción del riesgo de hospitalización y muerte de los infectados por coronavirus.

Pfizer will work with @medspatentpool to make the Pfizer COVID-19 oral antiviral candidate, if approved, available in low- and middle-income countries that make up ~53% of the world’s population. https://t.co/83QBB7lvJZ

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 16, 2021