Nobel de Química 2021 fue para científicos que desarrollaron los catalizadores orgánicos

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció la mañana de este miércoles 6 de octubre que los científicos Benjamin List y David MacMillan son los ganadores del Premio Nobel de Química 2021, por su contribución a la industria farmacéutica y a hacer que la química sea más ecológica, entre otras, al desarrollar la organocatálisis, también conocida como catalizadores orgánicos.

Al anunciar el premio, Johan Åqvist, presidente del Comité Nobel de Química indicó que “este concepto de catálisis es tan simple como ingenioso, y el hecho es que muchas personas se han preguntado por qué no lo pensamos antes“.

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

