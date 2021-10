Premios Nobel serán anunciados entre el 4 y el 11 de octubre: este lunes parte con el de Medicina

Los Premios Nobel 2021 serán anunciados entre el 4 y el 11 de octubre, según indicó el sitio web del galardón más prestigioso del mundo, partiendo este lunes con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

De esa forma, se irán anunciando día a día los seis premios que se entregan, entre ellos los que generan más expectativa a nivel mundial, el de Literatura y el de la Paz hacia el final de la semana.

Not long until the 2021 medicine laureates are revealed – have you told your friends? Join the excitement here!

Watch the live stream and hear the news first here @NobelPrize and at https://t.co/3VsHzjnwna.https://t.co/iDLzdfei94#NobelPrize pic.twitter.com/sCZmC9TRgi

— The Nobel Prize (@NobelPrize) September 27, 2021