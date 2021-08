Académico José Luis Jiménez y transmisión por el aire del covid-19 y otros virus respiratorios: “Las pruebas son mucho más fuertes”

En un nuevo episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el académico José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado, sobre la transmisión por el aire -aerosoles- del covid-19, además de otras enfermedades respiratorias como la influenza, el virus sincicial y la gripe.

El ingeniero industrial y experto en química participó en la elaboración de un artículo publicado en la Revista Science este viernes, bajo el nombre de “Transmisión aérea de virus respiratorios“.

El texto explica que este tipo de virus, incluyendo al covid-19, se transmiten por aerosoles, vale decir, por el aire, debido a las partículas que quedan suspendidas en el aire.

Jiménez señaló que existe una resistencia por parte de las organizaciones como la OMS por “un dogma histórico”. “Se pensaba que se transmitía por gotas en las superficies, pero de esto no hay pruebas. Las pruebas son mucho más fuertes de la transmisión por el aire“.

Respecto a la pandemia del covid-19, este artículo expone antecedentes sobre la transmisión en los tipos de espacios. “Si una cosa se transmite por gotas, da igual que estés en interiores o exteriores, la gravedad es la misma“, detalla. Cabe recordar que este tipo de transmisiones si está presente, pero se apunta a que no es un método excluyente de contagio.

“Sin embargo, si una cosa se transmite como un humo, al estar al interior el techo y las paredes atrapan ese humo y hacen que lo pueda respirar otra vez. Si estás en exteriores, se lo lleva el viento“, agregó.

“De algunos infectados, de los que tienen mayor carga viral, salen virus en los aerosoles. Siempre salen cuando hablamos, trocitos en nuestra saliva”, explicó el académico.

De esta manera, está la posibilidad de contagio a través de gotas, que hacen contacto directo con la otra persona o caen al suelo y el caso de los aerosoles que quedan en el aire. “Los aerosoles infectan cuando los respiras” y se comportan muy similar a lo que ocurre con el humo del tabaco.

Prevención y cuidado de la transmisión por aire del covid

Un punto importante que destacó José Luis Jiménez es que, respecto al covid-19, si estamos en lugares cerrados deberíamos mantener el uso de mascarillas, aunque estemos vacunados.

Esta declaración llega en un momento donde nuestro país atraviesa una leve mejora, pero llevando a la apertura de recintos como pubs y discotheques. En estos lugares de consumo de alimentos y bebidas está permitido sacarse la mascarilla en interiores, lo que preocupa al experto.

“Me parece una barbaridad, me parece un gran riesgo, con cosas como la variante Delta (…) esto me parece que va a ayudarle mucho a la propagación del virus“.

En tanto, en lugares abiertos como los estadios no habría mayor problema. “Al aire libre no hace falta (la mascarilla), salvo que no puedas mantener la distancia de otros“, especificó.

Si bien hizo énfasis en el riesgo, también mencionó que la exigencia de estar vacunado para entrar a ciertos locales cerrados es oportuna. En la misma línea, sostuvo que la tercera dosis, de refuerzo es una buena medida y ayuda a la situación.