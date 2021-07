Así vivimos en vivo y en directo en el viaje espacial de Jeff Bezos en la nave New Shepard

A eso de las 9 de esta mañana, al comienzo de la Pauta B de ADN, se vivió en vivo el vuelo de Jeff Bezos al espacio en el New Shepard y su exitoso regreso.

El multimillonario realizó un viaje de aproximadamente 11 minutos en el espacio en la nave New Shepard creada por su propia empresa Blue Origin. Así, Jeff Bezos logró despegar y es uno más de los afortunados en orbitar la tierra.

Tras la experiencia, reconoció que sus expectativas fueron “dramáticamente superadas”. “Se sintió como si fuéramos seres humanos evolucionados para estar en ese ambiente. Eso es imposible, pero se sintió apacible”, añadió.

Bezos viajó acompañado por tripulantes que están en ambos extremos de edades: La piloto Wally Funk, de 82 años, se convirtió en la persona de mayor edad en volar al espacio tras largos años de espera e intentos fallidos de ir al espacio.

Funk se ofreció como voluntaria para el programa Mercury 13 en los años 60′, donde seleccionaron a 13 mujeres para ir al espacio. Muchas veces ha contado que se comunicó cuatro veces con la NASA intentando ser parte de diversas misiones, ya que a su haber tiene un registro de 19.600 horas de vuelo y una amplia experiencia como piloto, lo que pudo experimentar en el espacio finalmente, de la mano de Jeff Bezos, cumpliendo su sueño en el New Shepard.

Por su parte, Oliver Daemen (18), recién terminando la secundaria, también hizo historia al convertirse en la persona más joven en viajar al espacio. Daemen fue el primer cliente de Blue Origin al comprar un boleto para volar al espacio, marcando un hito junto a Bezos en el New Shepard.

Desde Blue Origin, la empresa del multimillonario y encargada de la nave y del vuelo, indican que la misión tuvo una duración de 10:10 minutos.

La cápsula de tripulación donde iba Jeff Bezos en el New Shepard alcanzó los 105 km sobre el suelo y una velocidad máxima de 3.595 km/h según la empresa.

Congratulations to all of Team Blue past and present on reaching this historic moment in spaceflight history. This first astronaut crew wrote themselves into the history books of space, opening the door through which many after will pass. #GradatimFerociter #NSFirstHumanFlight

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021