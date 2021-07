¡Alerta de lluvia de estrellas! Revisa cuándo podrás ver el fenómeno astronómico de las “Deltas Acuáridas”

Como “Deltas Acuáridas” es conocido el fenómeno astronómico de la lluvia de estrellas que cada año toma el protagonismo de los cielos entre julio y agosto.

Este evento especial para los astrónomos aficionados y quienes disfrutan ver actividad de esta índole sin la necesidad de un instrumento, se podrá apreciar entre las noches del 12 de julio y el 23 de agosto desde el hemisferio sur y desde las latitudes al sur del hemisferio norte.

Para especificar, los destellos se podrán ver desde la constelación de Acuario, este punto se conoce como el radiante. Además, su ubicación explica la razón por la que el fenómeno fue bautizado como “Acuáridas”.

Ganymedes was a Trojan prince who was carried off to Olympus by Zeus in the shape of an eagle to be cupbearer to the gods. Zeus later placed him in the stars and that’s what became the constellation Aquarius. In Latin, Aquarius means “water-carrier”.

