Aduhelm: Estados Unidos aprobó uso de controvertido fármaco contra la enfermedad de Alzheimer

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) aprobó este lunes el uso del fármaco experimental Aduhelm para las fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer.

El alzhéimer es un trastorno cerebral progresivo e irreversible que destruye lentamente la memoria y las habilidades de pensar, y, finalmente, la capacidad de realizar tareas sencillas. El fármaco que autorizaron para combatir la enfermedad se llama aducanumab (su nombre comercial es Aduhelm), y se desarrolló para pacientes con deterioro cognitivo leve, no demencia grave.

La controvertida decisión se tomó pese a que un comité asesor de la FDA concluyó en noviembre del año pasado que no había evidencia suficiente para respaldar la efectividad del tratamiento. Ninguno de los miembros votó a favor de la aprobación.

Cabe destacar que este se trata del primer tratamiento de su tipo autorizado contra el alzhéimer. Además, la FDA no había aprobado una nueva terapia para la enfermedad desde 2003.

Según informó la FDA a través de un comunicado, le dieron el visto bueno mediante su programa de “aprobación acelerada“, que permite la aprobación anticipada de un medicamento para una enfermedad grave o potencialmente mortal.

La Dra. Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Fármacos de la FDA, destacó: “Las terapias disponibles actualmente solo tratan los síntomas de la enfermedad; esta opción de tratamiento es la primera terapia que se enfoca y afecta el proceso de la enfermedad subyacente de la enfermedad de Alzheimer“.

Los investigadores evaluaron la eficacia de Aduhelm en tres estudios separados, que representan un total de 3.482 pacientes, que consistieron en “estudios de rango de dosis doble ciego, aleatorizados y controlados con placebo en los pacientes”. Quienes recibieron el tratamiento “tuvieron una reducción significativa de la placa beta amiloide dependiente de la dosis y el tiempo, mientras que los pacientes del grupo de control de los estudios no tuvieron reducción de la placa beta amiloide”, señalaron.

