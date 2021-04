Dr. Hernán Cabello, médico broncopulmonar: “Rechazar una vacuna y hacer una campaña en contra de esto es un error”

El médico broncopulmonar y expresidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, doctor Hernán Cabello, conversó con Ciudadano ADN sobre la importancia del proceso de vacunación contra el Covid-19 y la influenza.

“Prevenir otras infecciones es de suma importancia, para, además, distinguir si una enfermedad respiratoria aguda, potencialmente grave, es un coronavirus, una influenza, u otro tipo de infección”, explicó el profesional.

“El proceso de vacunación es una estrategia enorme. Un tremendo esfuerzo económico, sanitario y logístico, para que la población quede protegida contra estas dos infecciones que son tan delicadas”, agregó.

En ese sentido, el doctor señaló que, a pesar de la baja circulación de la influenza durante el año pasado, “puede ser una amenaza importante“.

“Las curvas del virus respiratorio que no fueron Covid, prácticamente se fueron al suelo, casi no vimos influenza, pero eso no quiere decir que este año no la podamos tener“, enfatizó.

Y añadió que “la vacunación contra la influenza en la gente que está indicada es de la mayor importancia. Es otra medida que hay que hacer caso y vacunarse, para prevenir esta enfermedad que podría ser tan terrible como el Covid”.

La efectividad de la vacuna Sinovac

Por otra parte, el médico se refirió a las declaraciones del director del Centro Chino de Control de Enfermedades, Gao Fu, entorno a la efectividad de la vacuna Sinovac contra el coronavirus.

“Las vacunas que tenemos hoy en día para coronavirus son muy eficaces, algunas un poco más que otras, pero hasta la menos eficaz genera protección”, afirmó.

Asimismo, el médico sostuvo que “aquellos que se pudieran infectar, van a hacer enfermedades mucho más leves, con menor mortalidad“.

“Vacunarse es un privilegio que tenemos como país. Hoy en día, rechazar una vacuna y hacer una campaña en contra de esto, es un error“, concluyó.