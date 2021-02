Javiera Rey, doctora en astrofísica: “La gente tiene arraigado el estereotipo de que los científicos son hombres, blancos, locos”

Este jueves 11 de febrero se celebra la quinta versión del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, establecido por la UNESCO para reconocer el importante trabajo que ejercen las mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología, cuando aún menos del 30% de los investigadores científicos en el mundo pertenecen al género femenino.

Y dentro de esta cifra está Javiera Rey, una astrónoma y doctora en astrofísica chilena que asegura que no es necesario cumplir con los estereotipos para llegar a ser una científica, pero que se deben pasar una serie de obstáculos por ser mujer.

La científica contó su historia a Ciudadano ADN y señaló que tuvo “una fortuna muy grande y siempre lo digo, yo estudié en un colegio de mujeres en Valparaíso y tuve la fortuna de que casi todas eran profesoras, creo que había un profesor hombre, todas las demás eran mujeres, nunca se nos dijo ‘ustedes no pueden estudiar esto’ o ‘la física no es para las mujeres’, en ese sentido el colegio fue súper abierto con las alumnas en cuanto a sus opciones profesionales”.

“Así que yo digo que fui una de las pocas afortunadas que tuvo esa opción y no me di cuenta hasta que estaba en la universidad que este mundo era mucho de más de hombres“, agregó.

Debido a que, cuando entró a estudiar su licenciatura, “los profesores, me tocó un par, que decían comentarios machistas típicos que las mujeres tenemos que estar en la cocina, yo creo que es algo que todas hemos escuchado, de repente bromas un poco más subidas de tono relacionadas con género. Entonces yo sé que hay chicas que lo han pasado mucho peor, que han tenido derechamente diferencia de sueldos o que no las contratan por ser mujeres, o que están constantemente siendo víctimas de acosos laboral”.

Javiera, aparte ser una mujer en la ciencia, ella afirma que tampoco cumple con los estereotipos básicos, un hecho que le provocó un “poco de miedo por la manera en que yo era, la que yo me visto, me teñía los pelos de colores, siempre pensé que me podrían discriminar a la hora de buscar trabajo, pero hasta ahora tuve la fortuna que no fue así, pero si me pasó mucho en los temas de divulgación”.

“La gente tiene muy arraigado este estereotipo de que los científicos son hombres, blancos, serios, locos, trabajan solos, como un Einstein, entonces ver a una chica como yo es como extraño y mucha veces le genera desconfianza al punto que me han hecho comentarios como ‘tu no puedes ser doctora en astrofísica, mira como te vez‘, entonces es chocante para uno, porque que tiene que ver como yo me veo con lo que yo hago y estudio”, contó Rey.

Situaciones que también le afectaron en el exterior cuando fue a hacer su doctorado a Suiza: “La verdad es que pasa en todos lados, pero pasa a distintos niveles y con distintas cosas. Por ejemplo a mi me pasó en Suiza, que fue la última parte de mi carrera, cuando ya estaba mas grande casi llegando a los 30, que me tocó ver mucha discriminación a mis compañeros cuando ellos decidieron formar familia“.

Ciencia para todas

Estos son los prejuicios a los que se ha tenido que enfrentar y que ha tratado de romper día a día con su blog “Star Tres” que comparte con sus compañeras de carrera, donde dan a conocer investigaciones, avances y sucesos científicos con el fin de encantar e inspirar a más niñas y jóvenes a seguir las carreras.

Así, comentó que “hasta el día de hoy la situación la hemos ido mejorando nosotros con nuestro trabajo, en el sentido de que hemos tratado de que nuestra audiencia sea mas o menos paritaria en el sentido de género“.

Javiera también es participante del Festival Ciencia para Todas, que se realiza durante esta jornada y organiza la Fundación Ingeniosas: Ciencia y Tecnología para Todas, con el apoyo de Escondida, para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.