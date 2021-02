¿Qué era la fila de luces que se divisó en los cielos del país durante la noche de este jueves? No, no era un ovni

No, no era un Objeto volador no identificado (Ovni), de hecho no había nada “inexplicable” en la fila de luces coordinadas que sorprendió a varios usuarios de redes sociales durante la noche de este jueves en todo el país, y también en otros países. Pero, ¿cuál es la explicación científica?

El fenómeno que se pudo observar tiene relación con el lanzamiento del proyecto Starlink de SpaceX, la empresa de Elon Musk que busca a través de la instalación de una serie de satélites, -que se despliegan como una constelación estelar- proveer de internet a zonas alejadas del planeta.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/96pHRHXZi0 — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

El lanzamiento se produjo este jueves y las luces en fila que se vieron en varios lugares, incluido el cielo del sur del país, correspondieron justamente al momento en que se desplegaron los satélites.

De hecho lo de anoche fue la primera parte del proyecto Starlink, y durante los próximos días podría repetirse, ya que está programado el lanzamiento de otro grupo de satélites similares.

Lo novedoso de la idea es que la conexión a internet que ofrece Starlink ya funciona de forma beta en Estados Unidos y Canadá, y se espera que durante 2021 esté disponible en otros lugares del mundo a través de una aplicación que se descarga en teléfonos celulares iPhone y Android.

Falcon 9 launches 60 Starlink satellites to orbit – mission from pad 39A on deck pic.twitter.com/71cuCBgPNX — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021