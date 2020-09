Barcelona recomendó tener “prácticas sexuales sin contacto físico” y “en espacios grandes y abiertos”

La Agència de Salut Pública del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) realizó una guía de recomendaciones para mantener relaciones sexuales en época de pandemia. De esta manera, se busca disminuir los contagios de Covid-19 por el contacto que se produciría.

La guía parte recordando que “las relaciones sexuales consentidas son una fuente de salud, placer y bienestar emocional. En la pandemia y post-pandemia de Covid-19 muchas personas se preguntan cómo mantener relaciones sexuales de forma más segura”, y refrescando cómo funciona el contagio de coronavirus. “Principalmente por el contacto directo con las secreciones respiratorias de una persona enferma, por ejemplo, a través de la tos o el estornudo“.

En esa línea, señalaron que “no hay evidencia de que la enfermedad se transmita a través del sexo vaginal o anal, aunque se ha encontrado el virus de Covid-19 en el semen y las heces de personas enfermas“. Así, recalcaron que “se considera poco probable una transmisión sexual de la Covid-19“.

Entonces, aunque no haya pruebas de transmisión del virus en relaciones sexuales, el Covid sí se transmite a partir de besos. “Durante el sexo es fácil exponerse a la respiración o la saliva que sí transmiten el virus. Por eso se recomienda no besar ni intercambiar saliva con personas con las que no se convive“.

Y, en relación a las prácticas durante el coito, se recomendó que en las “prácticas de sexo oral-anal usar preservativos o barreras dentales“.

Además recomiendan “ducharse o lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después del sexo, lavar con agua y jabón los juguetes sexuales en caso de usarse, y desinfectar los teclados y las pantallas si se comparten con alguien”.

En relación al riesgo de mantener relaciones con personas convivientes, la guía comentó que, si es que no tienen ningún síntoma y no han sido expuestas al virus “el riesgo de contagiarse es bajo. En cambio, se recomienda reducir al mínimo las relaciones sexuales con personas no convivientes“.

Luego, comentan eventuales prácticas sexuales seguras, como las que se realizan “sin contacto físico con otras personas como, por ejemplo, la masturbación personal, el visionado de vídeos eróticos, el sexting o las reuniones sexuales virtuales“.

Si es que no se está seguro de que la pareja sexual está libre de Covid-19, el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) recomienda “preguntar a las parejas si han sido diagnosticadas y si tienen o han tenido síntomas en las dos últimas semanas. También hay que pedir y tener sus datos de contacto para realizar un seguimiento en caso necesario“.

Por otra parte, el espacio donde se mantienen relaciones sexuales tiene importancia, ya que lo ideal es que “las relaciones se mantengan en espacios grandes y abiertos que se puedan ventilar bien“.

Para cerrar, la guía recalcó que no todo el mundo tiene el mismo riesgo. “Se recomienda tomar precauciones con las personas de mayor riesgo, como las mayores de 65 años, o las que tienen problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios crónicos o inmunodepresión“.