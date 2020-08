Junta de Vigilancia del Río Maipo: “Si no hacemos un plan de resiliencia que nos adapte al cambio climático, en 30 años no vamos a tener agua para redistribuir”

La encargada de asuntos legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, Natalia Dasencich, conversó con Tu Nuevo ADN respecto a un estudio desarrollado por el centro de investigación Cetaqua, el cual reveló que al año 2100 disminuirá en un 75% el aporte de los caudales glaciares al Río Maipo, que abastece a la Región Metropolitana.

“Este estudio se encargó para poder hacer una modelación de cuál es el real aporte que tienen nuestros glaciares a las escorrentía del Río Maipo, y los resultados no fueron para nada buenos“, anticipó la abogada.

El escenario resulta poco alentador, dado que en la actualidad estas masas de hielo aportan alrededor del 40% del caudal del principal río que abastece a la Región Metropolitana, entre los meses de febrero y marzo.

“Estamos transitando de un régimen nivo-glacial a uno nivo-pluvial, es decir, siempre estuvimos acostumbrados a que lloviera en el invierno, y estos gigantes se alimentan con la nieve y la almacenan. Corresponde a todo el agua que aportaba a las escorrentías en los meses que más se necesita, como diciembre, enero y febrero. Eventualmente, ya no vamos a tener glaciares capaces de aguantar el agua allá arriba“, explicó Dasencich.

En tanto, la experta señaló que “hay que gestionar de manera diferente y necesitamos diseñar algún método que nos permita capturar y almacenar las excedencias de la lluvia, dado que el derretimiento de glaciares será mucho antes“.

“Nuestra intención es poder hacer una batería de propuestas, que ya se la hemos hecho al Gobierno, como es el tema de la reutilización de parte de aguas de La Farfana, que ahí hay un caudal importante que podría ser recirculado; también está el tema de la infiltración de acuíferos; y finalmente, proponemos un cambio en el sistema tarifario, donde el último bloque que consumas sea más caro que el primero”, planteó.

Por otra parte, el crecimiento exponencial de la población en la Región Metropolitana, el cual alcanzó un 46% en los últimos 20 años, también es un factor que influye en la cantidad de agua que es consumida.

“La ciudad tiene que adaptar su consumo, actualmente tiene libre demanda y consume muchísima agua. En épocas normales, Santiago se lleva un tercio de los caudales del Río Maipo, pero en la pasada temporada de riegos, que tuvimos que redistribuir, le tuvimos que quitar la mitad del agua a los regantes para entregársela a la ciudad. Si no reaccionamos y no hacemos plan de resiliencia que nos adapte al cambio climático, en 30 años no vamos a tener agua para redistribuir, ni siquiera vamos a tener redistribución“, aseguró Dasencich.